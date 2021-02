Griekse hype in Limburg: Fortuna Sittard presenteert Dimitrios Emmanouilidis

2 FEBRUARI

Fortuna Sittard versterkt zich met Dimitrios Emmanouilidis

De Griekse spelers zijn momenteel in trek in Limburg. Na het succes van Giorgos Giakoumakis legde VVV ook de broers Christos en Anastasios Donis vast. Nu heeft ook Fortuna Sittard zich verzekerd van de komst van een Griek.

De club huurde vlak voor het verstrijken van de transfermarkt de Griekse aanvaller Dimitrios Emmanouilidis voor de rest van het seizoen van Panathinaikos. Beide clubs zijn een optie tot koop overeengekomen, zo meldt Fortuna dinsdag.

„Ik ben blij dat de transfer is afgerond en kijk ernaar uit om mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten”, meldt de 20-jarige Emmanouilidis op de website van zijn nieuwe club. „Fortuna Sittard staat er goed voor en ik wil graag mijn steentje bijdragen aan goede resultaten. Daarnaast hoop ik mij als speler te ontwikkelen in de Eredivisie.”

Overigens is Emmanouilidis niet de eerste speler uit Griekenland die zich bij de Fortunese selectie voegt. De een jaar geleden aangetrokken Lazarus Rota heeft ook een Grieks paspoort.

Marco Rojo keert terug naar Boca Juniors

Marcos Rojo keert terug naar zijn geboorteland en vervolgt zijn loopbaan bij Boca Juniors. De 30-jarige verdediger heeft afscheid genomen van Manchester United, de club waar hij geen uitzicht meer had op speeltijd.

Rojo arriveerde in 2014 bij United, op voorspraak van trainer Louis van Gaal. Hij speelde in het totaal 122 duels voor de Engelse topclub. Rojo won de Europa League en de FA Cup met United.

Hij werd vorig seizoen al verhuurd aan het Argentijnse Estudiantes. Rojo speelde in november 2019 zijn laatste wedstrijd voor United.

Liverpool leent Minamino uit aan Southampton

De Japanse international Takumi Minamino wordt voor de rest van het seizoen door Liverpool verhuurd aan Southampton. Beide clubs kwamen dat op de slotdag van de transferperiode overeen.

De 26-jarige middenvelder voetbalt sinds een jaar bij Liverpool dat hem overnam van Red Bull Salzburg. In totaal kwam hij, meestal als invaller, tot negentien duels in de Premier League waarin hij één keer scoorde. Dat was in december in het met 7-0 gewonnen duel met Crystal Palace.

Liverpool zou zo’n 9 miljoen euro hebben betaald voor de Japanner. Bij Southampton, de nummer 11 in de Premier League, wordt Minamino onder meer teamgenoot van Wesley Hoedt.

Aanvaller Grot van Leeds naar Osnabrück

Oud-NEC’er Jay-Roy Grot zet zijn loopbaan voort bij het Duitse VfL Osnabrück, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. De 22-jarige Grot kwam transfervrij over van het Engelse Leeds United en tekende in Duitsland en contract voor anderhalf jaar.

De in Arnhem geboren Grot komt uit de jeugdopleiding van NEC waar hij in 2015 zijn debuut maakte in de Eredivisie. In 2017 volgde een transfer naar Leeds United dat hem de afgelopen twee seizoenen verhuurde aan respectievelijk VVV-Venlo en Vitesse. Bij die laatste club liep hij een klein jaar geleden een zware knieblessure op waarvan hij net hersteld is.

1 FEBRUARI

Anderlecht verhuurt Bakkali aan Beerschot

00.11 uur: Anderlecht verhuurt Zakaria Bakkali tot het einde van het seizoen aan Beerschot. Die club heeft ook een optie tot koop op de 25-jarige Belgische buitenspeler.

Bakkali maakte op 17-jarige leeftijd furore voor PSV en haalde daarmee ook het Belgische nationale elftal. Hij vertrok in 2015 transfervrij naar Valencia, waar hij niet wist door te breken en dat hem ook nog verhuurde aan Deportivo la Coruña. Bakkali verhuisde naar Anderlecht in 2018, maar verdween daar mede door blessures uit beeld.

Sparta Rotterdam was ook geïnteresseerd in Bakkali, maar de speler kiest voor Beerschot, dat eerder op de dag Tarik Tissoudali zag vertrekken naar AA Gent.

Almere City haalt Smeets weg bij Fortuna

23.17 uur: Almere City FC heeft zich vlak voor het sluiten van de transfermarkt versterkt met Jorrit Smeets. De 25-jarige middenvelder wordt per direct overgenomen van Fortuna Sittard en sluit donderdag aan bij de selectie van hoofdtrainer Ole Tobiasen. Hij tekent een contract voor 2,5 seizoen in het Yanmar Stadion.

Barcelona verhuurt verdediger Todibo aan OGC Nice

23.14 uur: FC Barcelona leent verdediger Jean-Clair Todibo tot eind dit seizoen uit aan OGC Nice. De Catalaanse club maakte maandag bekend dat de Fransen een optie tot koop hebben van zo’n 15,5 miljoen euro.

Barcelona verhuurde de 21-jarige Todibo in oktober nog aan Benfica. De Portugezen betaalden daar toen 2 miljoen euro voor en hadden ook een optie tot koop van 20 miljoen euro, maar de overeenkomst werd enkele maanden later reeds beëindigd. Met Nice heeft de Spaanse club een nieuwe oplossing gevonden.

Todibo maakte in januari 2019 de overstap van Toulouse naar FC Barcelona. Hij slaagde er niet in zijn plaats te veroveren bij de Spaanse grootmacht en werd vorig seizoen al uitgeleend aan het Duitse Schalke 04.

Flamingo verruilt Almere City voor Italiaanse Sassuolo

21.27 uur: Ryan Flamingo verruilt Almere City voor de rest van het seizoen op huurbasis voor het Italiaanse Sassuolo. De Italiaanse club, momenteel de nummer 8 van de Serie A, heeft een optie tot koop bedongen.

Flamingo speelt sinds 2014 in de opleiding van Almere City en tekende in juli 2019 zijn eerste profcontract voor de club. Hij heeft een contract tot medio 2022.

„Het was de expliciete wens van Ryan om speelminuten te maken op hoog niveau”, zei technisch manager Teun Jacobs. „Vanwege de hevige concurrentie is de kans op speelminuten in de hoofdmacht van Almere City momenteel gering. Bij Sassuolo krijgt hij de kans om zich als speler verder te ontwikkelen in een hoog aangeschreven competitie.”

FC Groningen legt Zweedse aanvaller vast

20.22 uur: FC Groningen heeft aanvaller Paulos Abraham aangetrokken. De 18-jarige Zweed komt over van AIK uit Solna. De Zweeds jeugdinternational wordt een half seizoen gehuurd met een verplichte koopoptie en tekent in de zomer van 2021 een vijfjarig contract in Groningen. Volgens Zweedse media zou FC Groningen zo’n 2 miljoen euro betalen. Abraham wordt meteen toegevoegd aan de selectie van trainer Danny Buijs.

Abraham werd in maart vorig jaar door AIK vastgelegd en debuteerde op 14 juni 2020 als 17-jarige in de Allsvenskan, de hoogste Zweedse divisie. Hij kwam afgelopen seizoen tot 27 competitieduels, waarvan 23 als basisspeler en maakte drie competitiedoelpunten.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is ongelooflijk trots dat FC Groningen erin is geslaagd hem aan zich te binden. „We hadden tot afgelopen weekend niet gedacht dat Paulos Abraham voor ons haalbaar zou zijn. Dat we daar vlak voor het sluiten van de transfermarkt alsnog in zijn geslaagd, is heel bijzonder. Paulos staat te boek als één van de grootste Europese talenten in zijn leeftijdscategorie.”

Volgens Fledderus kan de jonge Zweed op alle aanvallende posities uit de voeten. „Snel, een sterke dribbel en een goede individuele actie. Daarnaast is hij een echte teamspeler met een enorme werklust.”

FC Emmen legt doelman Verrips vast

19.31 uur: FC Emmen heeft keeper Michael Verrips vastgelegd. De club uit Drenthe huurt de 24-jarige doelman van Sheffield United voor de rest van dit seizoen.

Verrips speelde in de jeugd van FC Twente, Vitesse en PSV, maar maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij Sparta Rotterdam. Vervolgens speelde hij op huurbasis voor MVV, waarmee hij een transfer verdiende naar KV Mechelen. In 2019 maakte hij de overstap naar Sheffield United.

De Drentse club wacht nog op de eerste overwinning van het seizoen in de Eredivisie en staat onderaan met 6 punten. Het gat met nummer 17, ADO Den Haag, bedraagt zes punten. Zaterdag wacht FC Emmen de thuiswedstrijd tegen AZ.

Tissoudali ruilt Beerschot in voor AA Gent

19.30 uur: Tarik Tissoudali ruilt Beerschot in voor AA Gent. De Nederlandse Marokkaan had eerder al te kennen gegeven zijn na dit seizoen aflopende contract niet te willen verlengen. Daarop besloot Beerschot nu al mee te werken aan de overgang.

De 27-jarige Tissoudali kwam in 2018 transfervrij over van het Franse Le Havre en was aan zijn derde seizoen bezig bij Beerschot. Hij speelde er 78 wedstrijden en scoorde 20 maal. Beerschot zegt geen vervanger in huis te halen. In Nederland speelde Tissoudali onder meer bij VVV-Venlo en Telstar.

Heracles haalt Belgische middenvelder Sierra

19.23 uur: Heracles Almelo heeft met KRC Genk overeenstemming bereikt over de directe overgang van Elias Sierra (19). De Belgische middenvelder staat daardoor de komende 3,5 jaar onder contract bij de Eredivisie-club. In de overeenkomst is een optie voor nog een seizoen opgenomen.

Sierra: „Ik ben blij dat ik bij Heracles Almelo getekend heb. Ik denk me hier verder te kunnen ontwikkelen. Cyriel Dessers heeft me bij Genk al veel positiefs over de club verteld. Het voelt ook goed nu ik hier ben. Ik kan niet wachten op de eerste trainingen en wedstrijden.”

„Elias is een jonge, talentvolle middenvelder”, zegt technisch directeur Tim Gilissen. „Hij heeft het in zich om van waarde te worden voor Heracles Almelo. Door deze winterse overgang krijgt hij de kans nu al kennis te maken met onze speelwijze en de manier van werken. Het is mooi dat Elias voor ons kiest.”

VVV-Venlo legt met Anastasios Donis opnieuw Griek vast

19.12 uur: VVV-Venlo heeft na Christos Donis ook diens broer Anastasios Donis aangetrokken. De 26-jarige Christos werd ruim een week geleden al gehuurd van het Italiaanse Ascoli, Anastasios komt over van het Franse Stade Reims. Hij wordt gehuurd tot het einde van het seizoen.

„Met Anastasios voegen we een jonge, maar tóch al zeer ervaren speler aan onze selectie toe”, zegt technisch manager Stan Valckx. „Hij kan op de vleugel uit de voeten, maar ook als spits óf als nummer 10. Hij is een snelle, vinnige jongen met veel diepgang. Daarnaast heeft hij een passeeractie in huis en is hij doelgericht.”

De Griekse aanvaller had VVV al in het vizier, laat hij weten. „De competitie is zeer aantrekkelijk en er wordt aanvallend gespeeld. Ik denk dat ik hier goed tot m’n recht kan komen. Ik volgde de verrichtingen van mijn landgenoot Georgios Giakoumakis bij VVV al. Die blijven in Griekenland natuurlijk niet onopgemerkt. En uiteraard heb ik even gebabbeld met mijn broer. Het voelt bijna als thuiskomen.”

VVV huurt ook de Duitse middenvelder Meritan Shabani voor de rest van het seizoen. De 21-jarige Shabani, die Kosovaarse roots heeft, komt over van het Engelse Wolverhampton Wanderers. De club uit Venlo heeft een optie bedongen om de Duitser na het huidige seizoen langer te huren van de Engelse Premier League-club.

Shabani doorliep de jeugdopleiding van Bayern München en speelde twee Bundesliga-wedstrijden voor de Duitse landskampioen.

Khedira keert bij Hertha BSC terug in de Bundesliga

Sami Khedira keert bij Hertha BSC terug in de Bundesliga. De 33-jarige middenvelder komt over van Juventus waar hij geen sportieve rol meer speelde. Khedira is dit seizoen nog niet in actie gekomen voor de Italiaanse club.

„Met Khedira krijgen we een topspeler die in de afgelopen jaren bij Europese topclubs onder contract heeft gestaan en ons met zijn ervaring uit zijn wedstrijden in de Champions League, Serie A, La Liga en bij het nationale elftal bij WK’s en EK’s meteen van grote steun zal zijn”, zei sportdirecteur Arne Friedrich van de Berlijnse club.

Khedira bedankt de Berlijners. „Hertha heeft zeer veel moeite gedaan om mij te krijgen en biedt me de mogelijkheid op een terugkeer in de Bundesliga. Daar ben ik ze dankbaar voor en ik kan niet wachten de eerste keer in het blauw-witte shirt het veld op te lopen.”

De voetballer verruilde VfB Stuttgart in 2010 voor Real Madrid en maakte vijf jaar later de overstap naar Juventus. Hij maakte deel uit van de Duitse ploeg die in 2014 wereldkampioen werd in Brazilië. In de afgelopen jaren kampte Khedira ook enkele keren met gezondheidsproblemen. Zo onderging hij in februari 2019 een hartoperatie.

VVV bevestigt vertrek Linthorst naar Verenigde Arabische Emiraten

VVV-Venlo heeft het vertrek van Evert Linthorst bevestigd. De 20-jarige middenvelder vervolgt zijn loopbaan bij Al-Ittihad Kalba uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Linthorst maakte in april 2018 al op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van VVV. In de eerste speelrondes van het seizoen 2019-2020 had Linthorst een basisplaats en in de eerste zes competitieduels was hij goed voor vier doelpunten.

De club besloot zijn nog doorlopende contract open te breken en in september 2019 tekende Linthorst een nieuwe verbintenis tot 1 juli 2022. Hij speelde 52 officiële duels voor de Venlonaren.

Trainer Hans de Koning ging afgelopen weekend al in op het naderende vertrek van Linthorst. Hij vond het jammer dat hij Linthorst kwijtraakt, maar begrijpt de keuze. „Als hij zich er goed bij voelt, moet hij dat gewoon doen. Financieel is het een geweldige stap. En hij kan altijd weer terugkomen. Het probleem is dat iedereen er wel een mening over heeft. Maar vergis je niet: hij kan morgen van de trap af vallen. Dan heeft hij niks”, zei De Koning voor de camera van ESPN.

Al-Ittihad Kalba is de nummer 8 van de Verenigde Arabische Emiraten.

Vlap maakt seizoen bij Arminia Bielefeld af in Bundesliga

Michel Vlap maakt het seizoen af in de Duitse Bundesliga. De 23-jarige middenvelder wordt door Anderlecht verhuurd aan Arminia Bielefeld, de nummer 16 van Duitsland. Arminia heeft geen optie tot koop.

„Michel wil meer aan spelen toekomen en drong zelf aan op een tijdelijke oplossing”, aldus de Belgische werkgever van Vlap. „De intensiteit van de Bundesliga kan een goede stap in Michels ontwikkeling betekenen. We verwachten hem volgend seizoen sterker terug te verwelkomen.”

Anderlecht nam Vlap in de zomer van 2019 over van Heerenveen. Dit seizoen maakte hij onder trainer Vincent Kompany minder speelminuten dan gewenst. Anderlecht staat vijfde in de Jupiler Pro League.

Arminia Bielefeld neemt het zondag thuis op tegen Werder Bremen.

Jeremain Lens maakt seizoen af bij Turkse middenmoter Fatih Karagümrük

Jeremain Lens maakt het seizoen op huurbasis af bij Fatih Karagümrük SK, de nummer 8 van de Turkse Süper Lig. De 33-jarige aanvaller staat nog onder contract bij Besiktas.

„We willen graag de voorzitter van Besiktaş bedanken, die geen problemen veroorzaakte en ons hielp bij de transfer. Evenals Lens zelf, die een groot offer in zijn salaris bracht om bij ons te komen spelen”, meldde Fatih Karagümrük SK.

Lens is bezig aan zijn vierde seizoen bij Besiktas, waar hij dit seizoen op weinig speeltijd kan rekenen. Voor zijn periode in Turkije - waar hij ook voor Fenerbahçe uitkwam - speelde Lens voor AZ, NEC, PSV, Dinamo Kiev en Sunderland. Hij kwam tot 34 interlands voor Oranje.

Besiktas is de nummer 2 van Turkije, Fenerbahçe gaat aan de leiding.

Feyenoord laat Azarkan ervaring opdoen bij NAC Breda

Feyenoord laat Marouan Azarkan tot het einde van het seizoen ervaring opdoen bij NAC Breda, de nummer 5 van de eerste divisie. De 19-jarige vleugelaanvaller kwam dit seizoen tot slechts één duel in het eerste van Feyenoord.

„Ik ben een creatieve aanvaller die graag rechtsbuiten speelt, maar ook links uit de voeten kan. NAC is natuurlijk een geweldig mooie club die nog altijd bovenin meedoen. Het lijkt mij een heel mooi podium om mijzelf te laten zien. Het doel is natuurlijk promoveren met NAC”, zei Azarkan over zijn verhuurperiode.

Vorige week verhuurde Feyenoord spits Naoufal Bannis al aan FC Dordrecht. Dylan Vente maakt het seizoen af bij Roda JC.

Azarkan viel begin december in tegen Heracles Almelo. Het duel eindigde in 0-0.

Ook VVV-Venlo laat een vleugelspeler ervaring opdoen in de eerste divisie. De 18-jarige Aaron Bastiaans maakt het seizoen af bij Helmond Sport, dat dertiende staat in de Keuken Kampioen Divisie.

In december 2019 maakte Bastiaans als 17-jarige zijn debuut in het eerste van VVV, in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2).

Kastaneer op huurbasis naar Hearts (Schotland)

Gervane Kastaneer (24) speelt tot het einde van het seizoen op huurbasis voor Heart of Midlothian. De voormalig Schotse topclub, nu stijf bovenaan in het Schotse Championship (tweede niveau), neemt hem tijdelijk over van het Engelse Coventry City.

De voormalig international van Jong Oranje begint daarmee bij zijn derde club in het buitenland, nadat hij in 2017 van ADO Den Haag naar het Duitse Kaiserslautern trok.

Heerenveen en Sparta laten overbodige verdedigers gaan

Sc Heerenveen heeft per direct afscheid genomen van verdediger Andreas Skovgaard. De Friezen hebben het contract van de 23-jarige Deen, dat nog tot 2022 doorliep, ontbonden. Ook Vitesse en Sparta zien een verdediger vertrekken.

Skovgaard kwam twee jaar geleden over van FC Nordsjaelland, maar speelde geen enkel duel in het eerste elftal. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan het Zweedse Örebro SK.

Sparta maakte bekend dat Lorenzo Soares Fonseca vertrekt. De 22-jarige verdediger kwam vooral uit voor Jong Sparta. In 2018-2019, toen Sparta nog in de eerste divisie uitkwam, maakte hij zijn debuut in het eerste. Verder dan drie duels kwam hij niet.

Vitesse-speler Clark vervolgt loopbaan bij Hull City

Max Clark vervolgt zijn loopbaan bij Hull City. Vitesse en de Engelse linksback zijn het eens geworden over een definitieve overgang. Clark had in Arnhem nog een contract tot komende zomer, maar kwam dit seizoen in geen enkele officiële wedstrijd in actie.

De 25-jarige linksback tekende medio 2018 een driejarig contract in Arnhem. In de afgelopen tweeënhalve seizoen kwam Clark tot 57 officiële wedstrijden. Hij keert nu weer terug naar Hull City, de ploeg uit zijn geboorteplaats Kingston upon Hull en waarvoor hij al eerder uitkwam.

De Graafschap haalt Platje voor paar maanden terug naar Nederland

De Graafschap heeft Melvin Platje tijdelijk teruggehaald naar Nederland. De 32-jarige aanvaller staat nog onder contract bij Bali United, maar kan het seizoen in Doetinchem afmaken omdat het seizoen in Indonesië stilligt in verband met het coronavirus.

„Melvin halen was voor ons een buitenkansje. Hij wil graag hier voetballen en wij denken hem, met al zijn ervaring en doelgerichtheid, goed te kunnen gebruiken in de jacht om onze doelstelling te behalen”, aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede.

Platje, die in Nederland ook voor FC Volendam, NEC, VVV-Venlo en Telstar speelde, is niet direct inzetbaar omdat hij eerst nog in quarantaine moet.

De Graafschap is de nummer 3 van de eerste divisie en nog in de race voor promotie naar de Eredivisie. De achterstand op nummer 2 Almere City bedraagt 3 punten. Almere City heeft nog wel een duel tegoed.

Paul Gladon maakt seizoen af bij FC Emmen

FC Emmen heeft zich tot het einde van het seizoen verzekerd van de diensten van Paul Gladon. De 28-jarige spits liet vorige week zijn contract bij Willem II ontbinden.

Voor zijn periode bij Willem II speelde Gladon ook namens Heracles Almelo en FC Groningen in de Eredivisie. In het buitenland kwam hij uit voor Wolverhampton Wanderers en Sint-Truiden.

FC Emmen nam dit weekend afscheid van Donis Avdijaj. De Drentse club wacht nog op de eerste overwinning van het seizoen en staat onderaan met 6 punten. Het gat met nummer 17 ADO Den Haag bedraagt 6 punten.

Zaterdag wacht FC Emmen de thuiswedstrijd tegen AZ.

31 JANUARI

FC Emmen laat Avdijaj naar Cyprus gaan

FC Emmen heeft afscheid genomen van Donis Avdijaj. De 24-jarige vleugelspits was niet zeker van een basisplaats in het elftal van trainer Dick Lukkien en zag zijn kansen op speeltijd verder slinken door de komst van Luka Adzic en Kerim Frei. Avdijaj verhuist daarom naar Cyprus, waar hij een contract voor 2,5 jaar heeft getekend bij AEL Limassol, de nummer 3 van de Cypriotische competitie.

Emmen gaf de Duitse Kosovaar in november een contract tot het einde van het seizoen, met een optie op nog een jaar. Avdijaj, die eerder bij Roda JC en Willem II speelde, trainde toen al enkele weken mee in Drenthe.

Avdijaj kwam acht keer in actie in de Eredivisie, voornamelijk als invaller. Hij begon slechts één keer in de basis bij de ploeg die onderaan staat en na twintig wedstrijden nog altijd wacht op de eerste zege van het seizoen.

FC Emmen hoopt maandag de komst van spits Paul Gladon af te ronden. Gladon liet zaterdag zijn contract ontbinden bij Willem II, de club die zondag met 2-0 te sterk was voor Emmen.

PEC Zwolle haalt Bertrams als vervanger Zetterer

20.25 uur: EC Zwolle heeft het vertrek van doelman Michael Zetterer opgevangen door Nigel Bertrams aan te trekken. De 28-jarige keeper komt over van FC Groningen, waar Bertrams reserve was achter Sergio Padt. De oud-speler van PSV, Willem II, NAC Breda, De Graafschap, MVV en het Deense FC Nordsjaelland ondertekent in Zwolle een contract tot het einde van het seizoen, met een optie op nog een jaar.

PEC Zwolle moest zaterdag afscheid nemen van Zetterer, de eerste keus onder de lat. De Duitser werd gehuurd van Werder Bremen, dat gebruikmaakt van de clausule om de doelman tegen een vergoeding eerder terug te halen.

Bayer Leverkusen geeft trainer Bosz weer versterking

Trainer Peter Bosz kan bij Bayer Leverkusen weer een nieuwe speler verwelkomen. De Duitse club haalde de Engelse vleugelspits Demirai Gray binnen. De 24-jarige jeugdinternational komt over van Leicester City. Hij ondertekende bij de nummer 4 van de Bundesliga een contract tot de zomer van 2022.

Gray, die in 2016 met Leicester de titel pakte in de Premier League, was de afgelopen jaren een vaste waarde. Dit seizoen kreeg hij echter amper speeltijd van trainer Brendan Rodgers. Gray kwam slechts één keer in actie in de competitie.

Leverkusen versterkte zich deze maand ook al met de Nederlandse verdedigers Timothy Fosu-Mensah (Manchester United) en Jeremie Frimpong (Celtic). De ploeg van Bosz verloor in de Bundesliga drie van de laatste vier wedstrijden. Zaterdag ging Leverkusen, met Fosu-Mensah voor het eerst in de basis, met 1-0 onderuit bij RB Leipzig.

Heracles verhuurt aanvaller Cijntje aan Waasland-Beveren

Jeremy Cijntje van Heracles Almelo maakt het seizoen op huurbasis af bij de Belgische hekkensluiter Waasland-Beveren. Hij traint maandag voor de eerste keer mee met zijn nieuwe club.

„Het perspectief op speeltijd is voor hem bij ons de laatste periode afgenomen”, zegt technisch directeur Tim Gilissen over de tijdelijke overgang van de 23-jarige aanvaller. „Het is voor hem mooi dat hij zich nu elders kan bewijzen.”

Cijntje kwam in de zomer van 2019 over van FC Dordrecht en was tot dusver in negentien officiële duels actief namens Heracles Almelo.

RKC Waalwijk strikt Shawn Adewoye

De 20-jarige Shawn Adewoye komt over van KRC Genk en tekent een contract tot medio 2023 in Waalwijk.

De Belgische centrale verdediger met Nigeriaanse roots werd geboren op een steenworp afstand van de Nederlandse grens, in het Vlaamse Bree. Op achtjarige leeftijd trad Adewoye toe tot de jeugdopleiding van KRC Genk. Op zijn achttiende werd hij overgeheveld naar het eerste elftal van de viervoudig landskampioen.

Adewoye heeft ruim vijftien interlands in verschillende jeugdelftallen van België op zijn naam staan.

30 JANUARI

Zetterer direct weg bij PEC Zwolle

23.10 uur: PEC Zwolle heeft per direct afscheid moeten nemen van keeper Michael Zetterer. De Duitse doelman werd gehuurd van Werder Bremen, dat gebruikmaakt van de clausule om de doelman - tegen vergoeding - eerder terug te halen.

„Het voelt wat apart om midden in het seizoen te vertrekken. Mijn tijd in Zwolle is goed geweest voor mijn ontwikkeling als speler en persoon. De afgelopen anderhalf jaar heb ik hier veel vlieguren mogen maken en heb ik me altijd gesteund gevoeld door de trainers, technisch manager en natuurlijk ook de supporters”, aldus de 25-jarige Zetterer.

„Dat neem ik de rest van mijn carrière mee. Van kleins af aan is het mijn droom geweest om in de selectie van Werder Bremen te zitten. Dat is me nu, dankzij mijn periode als Blauwvinger, gelukt.” Zetterer speelde sinds de zomer van 2019 voor PEC. Hij speelde 34 officiële wedstrijden voor de Zwollenaren.

VVV’er Linthorst op weg naar Al-Ittihad

22.16 uur: VVV-Venlo-trainer Hans de Koning kan het begrijpen dat zijn speler Evert Linthorst het avontuur opzoekt in het Midden-Oosten. De Limburger meldde vrijdag al dat de 20-jarige middenvelder een contract kan ondertekenen in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al-Ittihad Kalba. De Koning bevestigde zaterdag voor het uitduel met Fortuna Sittard bij ESPN dat Linthorst in de emiraten is om „de laatste puntjes op de i te zetten.”

De Koning vindt het jammer dat hij Linthorst kwijtraakt, maar begrijpt diens keuze. „Als hij zich er goed bij voelt, moet hij dat gewoon doen. Financieel is het een geweldige stap. En hij kan altijd weer terugkomen.” De Koning hoorde de kritiek ook. Hoe verstandig is het voor een 20-jarige voetballer om zo’n stap te maken? „Het probleem is dat iedereen er wel een mening over heeft. Maar vergis je niet: hij kan morgen van de trap afvallen. Dan heeft hij niks”, aldus De Koning. Al-Ittihad heeft de komst van de Nederlander nog niet bevestigd.

El Shaarawy keert terug naar AS Roma

17.18 uur: Stephan El Shaarawy keert terug naar AS Roma. De 28-jarige aanvaller komt over van de Chinese club Shanghai Shenhua.

El Shaarawy kwam van 2016 tot 2019 al uit voor AS Roma, dat hem voor 16 miljoen euro aan Shanghai Shenhua verkocht. Hij scoorde daar in veertien wedstrijden vier keer.

„El Shaarawy is een speler die het Italiaanse voetbal goed kent. Dat is belangrijk. Hij kan direct van waarde zijn voor ons”, aldus coach Paulo Fonseca over de 28-voudig Italiaans international.

Paul Gladon verlaat Willem II na anderhalf jaar

Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de verbintenis tussen Paul Gladon en Willem II. De Tilburgse club meldt op zijn website dat beide partijen in goed overleg uit elkaar zijn gegaan.

Gladon kwam in augustus 2019 terecht bij Willem II, maar kon er nooit een vaste basisplek afdwingen. Hij kwam slechts tot een basisplaats in de Eredivisie. De aanvaller maakte in zijn 25 officiële duels voor de club twee treffers.

AA Gent en Club Brugge in race voor Wilem II’er Mike Trésor Ndayishimiye

AA Gent heeft een bod van 3 miljoen euro uitgebracht op Willem II-middenvelder Mike Trésor Ndayishimiye. Dat bedrag volstond echter niet en de voetballer werd ook niet enthousiast van de Belgische club, zo meldt Het Nieuwsblad.

In de zomer zag Gent, net als Standard, al een bod op de man uit Lembeek worden geweigerd. Op dat moment vroeg Willem II nog zeven miljoen euro. Momenteel kan Ndayishimiye voor 4,5 miljoen euro worden opgehaald. Wel nog in de running is landskampioen Club Brugge, een overstap waar de Belgische belofte-international wél oren naar heeft. Ook met Ajax en het Duitse Wolfsburg lopen er gesprekken.

Ndayishimiye werd opgeleid bij Anderlecht. Op zijn negentiende raakte hij clubloos na spaak gelopen contractonderhandelingen bij Paars-Wit. De Nederlands tweedeklasser NEC gunde hem een kans, zag hem zeven keer scoren en verhuurde hem aan Willem II. Daar ontpopte hij zich tot revelatie en werd hij gekocht voor 350.000 euro. Inmiddels staat hij op 12 goals en 13 assists in 45 wedstrijden voor Willem II. Afgelopen zomer wilde Bayern München hem binnenhalen voor het tweede elftal.

29 JANUARI

Dario van den Buijs terug in Nederland

Fortuna Sittard huurt Dario van den Buijs tot het einde van het seizoen van Beerschot. De 25-jarige Belg speelde in Nederland ook al voor Heracles Almelo en FC Eindhoven. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

„Qua stijl past het Nederlandse voetbal toch beter bij mij. Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging, om samen met de club door te groeien. De resultaten zijn op dit moment goed en ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het continueren hiervan”, aldus Van de Buijs, die rugnummer 4 krijgt.

Fortuna Sittard nam donderdag al afscheid van verdediger Branislav Ninaj. De 26-jarige Slowaak vervolgt zijn loopbaan bij de Roemeense club ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Ninaj had nog een contract tot het einde van het seizoen.

Fortuna is in de Eredivisie opgeklommen naar de twaalfde plek. Zaterdag is provinciegenoot VVV-Venlo de tegenstander.

Juventus neemt middenvelder Rovella over van Genoa

Juventus heeft middenvelder Nicolò Rovella overgenomen van Genoa. Hij wordt geruild voor Manolo Portanova en Elia Petrelli, die juist naar Genoa verhuizen.

De 19-jarige Rovella maakt het seizoen wel op huurbasis af bij Genoa, waar de jeugdinternational dit seizoen al tot negen wedstrijden kwam.

Juventus staat vierde in de Serie A, met 7 punten minder dan koploper AC Milan. Juve speelde wel een duel minder.

28 JANUARI

Delaveris verlaat Vitesse na anderhalf jaar en slechts een duel

Voetballer Filip Möller Delaveris verlaat Vitesse. De Noorse jeugdinternational vervolgt zijn loopbaan bij SK Brann, in zijn geboorteland. Delaveris vertrekt per direct naar de Noorse ploeg uit Bergen.

Hij tekende vorig jaar een meerjarig contract in Arnhem, na zijn overgang van Odds BK. Mede vanwege blessureleed kwam Delaveris slechts één keer in actie. Dat was als invaller in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag op 18 oktober 2020.

Technisch directeur Johannes Spors: „Filip is een keurige prof met een uitstekende mentaliteit. Mede vanwege blessures is hij niet verder gekomen dan één officiële wedstrijd. De uitzicht op speelminuten bij SK Brann is groter en dat gunnen wij hem.”

Feyenoord stalt Vente bij gebrek aan wedstrijden bij Roda JC

Feyenoord verhuurt Dylan Vente tot het einde van het seizoen aan Roda JC. De 21-jarige spits speelde sinds de zomer voor Feyenoord Onder 21, dat in verband met de coronamaatregelen al maanden niet meer in actie is gekomen.

„Voor jonge voetballers zoals Dylan is het belangrijk om veel te spelen”, aldus Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord. „Daar heeft hij op deze manier meer kans op. Roda JC krijgt er op hun beurt een goede voetballer bij, die hen hopelijk kan helpen om het verschil te maken. En voor Feyenoord is dit goed omdat het helpt in het bieden van perspectief voor de voetballers van Onder 21, wiens competitie al sinds september stilligt.”

Vente speelt al sinds 2009 bij Feyenoord. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan RKC Waalwijk.

Trainer Keizer haalt Kuwas naar Al Jazira

Trainer Marcel Keizer krijgt bij Al Jazira versterking van Brandley Kuwas. De voetbalclub uit de Verenigde Arabische Emiraten huurt de 28-jarige aanvaller voor de rest van het seizoen van Al Nasr. De ploeg van Keizer staat in de Arabische Golf League op de tweede plaats, met 3 punten meer dan Al Nasr.

Kuwas ging in 2019 van Heracles naar de Verenigde Arabische Emiraten. De aanvaller was een van de smaakmakers in Almelo. In zijn laatste jaar voor Heracles tekende Kuwas in de Eredivisie voor tien doelpunten en tien assists. Hij was tijdens zijn eerste seizoen in Almelo even in beeld voor het Nederlands elftal. Kuwas had eind 2016 ook contact met de toenmalige bondscoach Danny Blind. De Noord-Hollander besloot uiteindelijk zelf om international van Curaçao te worden.

Hoewel Kuwas bij Al Nasr regelmatig aan spelen toekwam, moest hij toch vertrekken omdat de club na het aantrekken van een Oezbeek de limiet voor het aantal buitenlanders in de selectie had overschreden.

ADO Den Haag huurt Adekanye van Lazio

ADO Den Haag krijgt in de strijd tegen degradatie ook hulp van Bobby Adekanye. De 21-jarige aanvaller wordt door de nummer 16 van de Eredivisie gehuurd van de Italiaanse club Lazio.

„Het is een eer om voor deze mooie club te spelen. Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het buitenland - zowel binnen als buiten de lijnen - en het is mooi dat ik mezelf nu kan presenteren aan het Nederlandse publiek”, aldus Adekanye. „Ik ben een aanvaller met durf en snelheid, die ervan houdt om een mannetje te passeren en productief te zijn. Ik hoop dat ik veel minuten kan maken en het team kan helpen om punten te pakken en in de Eredivisie te blijven. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Adekanye speelde voor zijn periode bij Lazio in de jeugd van Ajax, FC Barcelona, PSV en Liverpool.

Eerder deze week contracteerde ADO ook Youness Mokhtar. De voorbije weken werden ook al Daryl Janmaat, Marko Vejinovic, Gianni Zuiverloon, Juan Familia-Castillo en Tomislav Gomelt vastgelegd.

ADO Den Haag heeft na negentien duels pas 11 punten. De Hagenaars kwamen samen met RKC het minst tot scoren: 16 keer.

FC Emmen huurt Servische middenvelder Adzić opnieuw

FC Emmen heeft zich voor de rest van het seizoen opnieuw verzekerd van de diensten van de Serviër Luka Adzić. De 22-jarige middenvelder wordt gehuurd van Anderlecht.

FC Emmen huurde Adzić vorig jaar ook al, maar door de uitbraak van het coronavirus kwam hij toen tot slechts drie duels voor de Drentse club. Daarin was hij één keer trefzeker.

„Met Luka voegen we meer diepgang en aanvallende kwaliteiten toe aan de selectie”, zegt voorzitter Ronald Lubbers. „Bovendien kent hij het grootste deel van de groep al, net als de manier van spelen. Hij heeft zijn waarde hier vorig seizoen al bewezen, we hopen dat hij ons kan helpen in de strijd om handhaving.”

Omdat Adzić nog in afwachting is van een werkvergunning mist hij naar de verwachting van FC Emmen de eerstkomende twee duels. Trainer Dick Lukkien hoopt op 12 februari over hem te kunnen beschikken in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

FC Emmen staat op de laatste plek in de Eredivisie, met slechts 6 punten.

Luka Adzić Ⓒ FC Emmen

Spaanse spits Llorente van Napoli naar Udinese

De Spaanse spits Fernando Llorente heeft in de nadagen van zijn carrière nog een transfer gemaakt. De 35-jarige Llorente verhuist binnen de Italiaanse voetbalcompetitie van Napoli naar Udinese. De Spanjaard ondertekende een contract voor 1,5 jaar bij de club van de Nederlandse verdedigers Bram Nuytinck, Marvin Zeegelaar en Thomas Ouwejan.

Udinese staat met 18 punten uit negentien wedstrijden op de veertiende plaats in de Serie A, 4 punten boven de degradatiestreep. Llorente kwam bij subtopper Napoli amper meer aan spelen toe. Hij moest het dit seizoen doen met drie invalbeurten in de Serie A.

Llorente speelde eerder voor Athletic, Juventus, Sevilla, Swansea City en Tottenham Hotspur. Hij verloor zowel met Juventus als de Spurs een finale van de Champions League, in respectievelijk 2015 en 2019. Als onderdeel van de nationale ploeg won de 24-voudig international het WK 2010 en het EK 2012.

