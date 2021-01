Transferoverzicht: Club Brugge in race voor Wilem II’er Mike Trésor Ndayishimiye

30 JANUARI

AA Gent en Club Brugge in race voor Wilem II’er Mike Trésor Ndayishimiye

AA Gent heeft een bod van 3 miljoen euro uitgebracht op Willem II-middenvelder Mike Trésor Ndayishimiye. Dat bedrag volstond echter niet en de voetballer werd ook niet enthousiast van de Belgische club, zo meldt Het Nieuwsblad.

In de zomer zag Gent, net als Standard, al een bod op de man uit Lembeek worden geweigerd. Op dat moment vroeg Willem II nog zeven miljoen euro. Momenteel kan Ndayishimiye voor 4,5 miljoen euro worden opgehaald. Wel nog in de running is landskampioen Club Brugge, een overstap waar de Belgische belofte-international wél oren naar heeft. Ook met Ajax en het Duitse Wolfsburg lopen er gesprekken.

Ndayishimiye werd opgeleid bij Anderlecht. Op zijn negentiende raakte hij clubloos na spaak gelopen contractonderhandelingen bij Paars-Wit. De Nederlands tweedeklasser NEC gunde hem een kans, zag hem zeven keer scoren en verhuurde hem aan Willem II. Daar ontpopte hij zich tot revelatie en werd hij gekocht voor 350.000 euro. Inmiddels staat hij op 12 goals en 13 assists in 45 wedstrijden voor Willem II. Afgelopen zomer wilde Bayern München hem binnenhalen voor het tweede elftal.

29 JANUARI

Dario van den Buijs terug in Nederland

Fortuna Sittard huurt Dario van den Buijs tot het einde van het seizoen van Beerschot. De 25-jarige Belg speelde in Nederland ook al voor Heracles Almelo en FC Eindhoven. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

„Qua stijl past het Nederlandse voetbal toch beter bij mij. Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging, om samen met de club door te groeien. De resultaten zijn op dit moment goed en ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het continueren hiervan”, aldus Van de Buijs, die rugnummer 4 krijgt.

Fortuna Sittard nam donderdag al afscheid van verdediger Branislav Ninaj. De 26-jarige Slowaak vervolgt zijn loopbaan bij de Roemeense club ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Ninaj had nog een contract tot het einde van het seizoen.

Fortuna is in de Eredivisie opgeklommen naar de twaalfde plek. Zaterdag is provinciegenoot VVV-Venlo de tegenstander.

Juventus neemt middenvelder Rovella over van Genoa

Juventus heeft middenvelder Nicolò Rovella overgenomen van Genoa. Hij wordt geruild voor Manolo Portanova en Elia Petrelli, die juist naar Genoa verhuizen.

De 19-jarige Rovella maakt het seizoen wel op huurbasis af bij Genoa, waar de jeugdinternational dit seizoen al tot negen wedstrijden kwam.

Juventus staat vierde in de Serie A, met 7 punten minder dan koploper AC Milan. Juve speelde wel een duel minder.

28 JANUARI

Delaveris verlaat Vitesse na anderhalf jaar en slechts een duel

Voetballer Filip Möller Delaveris verlaat Vitesse. De Noorse jeugdinternational vervolgt zijn loopbaan bij SK Brann, in zijn geboorteland. Delaveris vertrekt per direct naar de Noorse ploeg uit Bergen.

Hij tekende vorig jaar een meerjarig contract in Arnhem, na zijn overgang van Odds BK. Mede vanwege blessureleed kwam Delaveris slechts één keer in actie. Dat was als invaller in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag op 18 oktober 2020.

Technisch directeur Johannes Spors: „Filip is een keurige prof met een uitstekende mentaliteit. Mede vanwege blessures is hij niet verder gekomen dan één officiële wedstrijd. De uitzicht op speelminuten bij SK Brann is groter en dat gunnen wij hem.”

Feyenoord stalt Vente bij gebrek aan wedstrijden bij Roda JC

Feyenoord verhuurt Dylan Vente tot het einde van het seizoen aan Roda JC. De 21-jarige spits speelde sinds de zomer voor Feyenoord Onder 21, dat in verband met de coronamaatregelen al maanden niet meer in actie is gekomen.

„Voor jonge voetballers zoals Dylan is het belangrijk om veel te spelen”, aldus Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord. „Daar heeft hij op deze manier meer kans op. Roda JC krijgt er op hun beurt een goede voetballer bij, die hen hopelijk kan helpen om het verschil te maken. En voor Feyenoord is dit goed omdat het helpt in het bieden van perspectief voor de voetballers van Onder 21, wiens competitie al sinds september stilligt.”

Vente speelt al sinds 2009 bij Feyenoord. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan RKC Waalwijk.

Trainer Keizer haalt Kuwas naar Al Jazira

Trainer Marcel Keizer krijgt bij Al Jazira versterking van Brandley Kuwas. De voetbalclub uit de Verenigde Arabische Emiraten huurt de 28-jarige aanvaller voor de rest van het seizoen van Al Nasr. De ploeg van Keizer staat in de Arabische Golf League op de tweede plaats, met 3 punten meer dan Al Nasr.

Kuwas ging in 2019 van Heracles naar de Verenigde Arabische Emiraten. De aanvaller was een van de smaakmakers in Almelo. In zijn laatste jaar voor Heracles tekende Kuwas in de Eredivisie voor tien doelpunten en tien assists. Hij was tijdens zijn eerste seizoen in Almelo even in beeld voor het Nederlands elftal. Kuwas had eind 2016 ook contact met de toenmalige bondscoach Danny Blind. De Noord-Hollander besloot uiteindelijk zelf om international van Curaçao te worden.

Hoewel Kuwas bij Al Nasr regelmatig aan spelen toekwam, moest hij toch vertrekken omdat de club na het aantrekken van een Oezbeek de limiet voor het aantal buitenlanders in de selectie had overschreden.

ADO Den Haag huurt Adekanye van Lazio

ADO Den Haag krijgt in de strijd tegen degradatie ook hulp van Bobby Adekanye. De 21-jarige aanvaller wordt door de nummer 16 van de Eredivisie gehuurd van de Italiaanse club Lazio.

„Het is een eer om voor deze mooie club te spelen. Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het buitenland - zowel binnen als buiten de lijnen - en het is mooi dat ik mezelf nu kan presenteren aan het Nederlandse publiek”, aldus Adekanye. „Ik ben een aanvaller met durf en snelheid, die ervan houdt om een mannetje te passeren en productief te zijn. Ik hoop dat ik veel minuten kan maken en het team kan helpen om punten te pakken en in de Eredivisie te blijven. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Adekanye speelde voor zijn periode bij Lazio in de jeugd van Ajax, FC Barcelona, PSV en Liverpool.

Eerder deze week contracteerde ADO ook Youness Mokhtar. De voorbije weken werden ook al Daryl Janmaat, Marko Vejinovic, Gianni Zuiverloon, Juan Familia-Castillo en Tomislav Gomelt vastgelegd.

ADO Den Haag heeft na negentien duels pas 11 punten. De Hagenaars kwamen samen met RKC het minst tot scoren: 16 keer.

FC Emmen huurt Servische middenvelder Adzić opnieuw

FC Emmen heeft zich voor de rest van het seizoen opnieuw verzekerd van de diensten van de Serviër Luka Adzić. De 22-jarige middenvelder wordt gehuurd van Anderlecht.

FC Emmen huurde Adzić vorig jaar ook al, maar door de uitbraak van het coronavirus kwam hij toen tot slechts drie duels voor de Drentse club. Daarin was hij één keer trefzeker.

„Met Luka voegen we meer diepgang en aanvallende kwaliteiten toe aan de selectie”, zegt voorzitter Ronald Lubbers. „Bovendien kent hij het grootste deel van de groep al, net als de manier van spelen. Hij heeft zijn waarde hier vorig seizoen al bewezen, we hopen dat hij ons kan helpen in de strijd om handhaving.”

Omdat Adzić nog in afwachting is van een werkvergunning mist hij naar de verwachting van FC Emmen de eerstkomende twee duels. Trainer Dick Lukkien hoopt op 12 februari over hem te kunnen beschikken in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

FC Emmen staat op de laatste plek in de Eredivisie, met slechts 6 punten.

Luka Adzić Ⓒ FC Emmen

Spaanse spits Llorente van Napoli naar Udinese

De Spaanse spits Fernando Llorente heeft in de nadagen van zijn carrière nog een transfer gemaakt. De 35-jarige Llorente verhuist binnen de Italiaanse voetbalcompetitie van Napoli naar Udinese. De Spanjaard ondertekende een contract voor 1,5 jaar bij de club van de Nederlandse verdedigers Bram Nuytinck, Marvin Zeegelaar en Thomas Ouwejan.

Udinese staat met 18 punten uit negentien wedstrijden op de veertiende plaats in de Serie A, 4 punten boven de degradatiestreep. Llorente kwam bij subtopper Napoli amper meer aan spelen toe. Hij moest het dit seizoen doen met drie invalbeurten in de Serie A.

Llorente speelde eerder voor Athletic, Juventus, Sevilla, Swansea City en Tottenham Hotspur. Hij verloor zowel met Juventus als de Spurs een finale van de Champions League, in respectievelijk 2015 en 2019. Als onderdeel van de nationale ploeg won de 24-voudig international het WK 2010 en het EK 2012.

