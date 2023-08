Oud-international Oranje Tim de Cler staat tegenwoordig achter de bar in Leiden: ’De horeca heeft me altijd getrokken’

Niet voor elke speler of trainer is een leven lang in de voetballerij weggelegd. Soms lonkt een leven in de luwte of is het nodig om met een baan buiten de spotlights de kost te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en trainers. Vandaag: Tim de Cler, voormalig voetballer van Ajax, AZ, Feyenoord en AEK Larnaca en 17-voudig international.

Tim de Cler: „De horeca heeft me altijd wel getrokken. Toch was het een hele beslissing om te stoppen als scout bij Feyenoord en me er helemaal op te richten.” Ⓒ HIELCO KUIPERS