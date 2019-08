Barney en Van Gerwen overleven kwartfinales niet

Van Barneveld verloor van Rob Cross, Van Gerwen ging ten onder tegen Daryl Gurney.

Cross kwam tegen Van Barneveld snel op een 2-0 voorspong. Van Barneveld wist nog iets terug te doen door de derde leg op zijn naam te schrijven, maar liep daarna voortudurend achter de feiten aan. Af en toe pakte Barney - die bezig is met zijn laatste dartsjaar - nog een leg, maar Cross behield steeds een comfortabele voorsprong en won uiteindelijk met 8-4.

Van Gerwen brak Gurney in de derde leg, maar de Noord-Ier had dat kunstje snel afgekeken bij zijn Nederlandse opponent. Het hielp Gurney in het zadel, want ook de vier daaropvolgende legs gingen naar Superchin, die daardoor ineens een 6-2 voorsprong te pakken had. Van Gerwen kon daarna nog wel een paar legs pakken, maar de marge die Gurney had opgebouwd was te groot voor Van Gerwen om er nog bij te komen: 8-5

Kwartfinales

Kyle Anderson - Simon Whitlock 0-8

Damon Heta - Gary Anderson 8-6

Rob Cross - Raymond van Barneveld 8-4

Daryl Gurney - Michael van Gerwen 8-5