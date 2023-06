Maurice Steijn voor drie jaar hoofdtrainer Ajax

Steijn is de opvolger van John Heitinga, die deze winter het stokje overnam van de ontslagen Alfred Schreuder. Technisch directeur Sven Mislintat gaf vorige maand aan niet door te willen gaan met de oud-Ajacied.

Valentijn Driessen spreekt over de kwaliteiten van Steijn. Tekst gaat door onder de video.

Ajax wordt de vijfde club in Nederland voor Steijn. Hij begon zijn trainersloopbaan bij ADO Den Haag, waarmee hij in 2012/13 knap negende werd. Het jaar daarop ging het een stuk slechter en werd hij ontslagen. Met VVV-Venlo promoveerde hij vervolgens als kampioen naar de Eredivisie, waar de Limburgers zich onder zijn leiding ook twee jaar direct handhaafden.

Na een avontuur bij Al-Wahda FC in de Verenigde Arabische Emiraten keerde hij in 2020 terug in Nederland bij NAC Breda. Vorig jaar stapte hij in februari in bij een noodlijdend Sparta als opvolger van Henk Fraser. Dankzij een miraculeuze reeks (10 punten uit de laatste 4 wedstrijden) ontliepen de Rotterdammers degradatie. De club eindigde zelfs als veertiende en trok die lijn dit seizoen door met een knappe zesde plaats, waarna in de finale van de play-offs om Europees voetbal FC Twente nipt te sterk bleek. Zijn sterke seizoen leverde Steijn wel een nominatie voor de Rinus Michels Award op.

Maduro en Bakkati in beeld als assistenten

Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati moeten de assistent-trainers van Maurice Steijn bij Ajax worden. De 49-jarige Hagenaar kwam zelf een driejarig contract met de Amsterdammers overeen.

Maduro promoveerde maandag als assistent-trainer van Almere City naar de Eredivisie. De 38-jarige trainer is een bekend gezicht in Amsterdam. Hij kwam tussen 2004 en 2007 zeventig duels in actie voor Ajax.

Behalve Maduro ziet Ajax ook in Saïd Bakkati de gewenste assistent. De 41-jarige trainer was in het verleden al eens actief als assistent bij Jong Ajax. Vervolgens had hij die rol bij Reading, PEC Zwolle, Feyenoord en Cincinnati. Het afgelopen seizoen was Bakkati assistent van Dick Advocaat bij ADO Den Haag.