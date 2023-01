Verrassende wending: niet Everton, maar Tottenham heeft beet bij Danjuma

Daarmee speelt Danjuma de komende maanden in een heel ander tenue dan hij de laatste dagen voor ogen had. De aanvaller had eerder al een mondeling akkoord met Everton en onderging zaterdagochtend nog een medische keuring in Liverpool, maar een handtekening werd uiteindelijk nooit gezet. Dat had alles te maken met het latere verlies van zijn beoogde nieuwe club. Die zaterdagmiddag nog ging Everton met 2-0 onderuit bij West Ham United. Het ontslag van manager Frank Lampard werd vervolgens een hot item en leek nauwelijks nog af te wenden.

Daarop besloot Danjuma te wachten met tekenen. Hij had juist een goed gevoel bij de voormalig topspeler van onder meer Chelsea (die zijn spelerscarrière uitgerekend bij West Ham begon), maar de 106-voudig Engels international werd maandag uiteindelijk op straat gezet bij Everton. De Nederlander zag het helemaal zitten om met Lampard weg te komen uit de onderste regionen van de Premier League, maar daar ging op deze manier een streep doorheen.

"Andere wending na ontslag Lampard"

Zo kwam Danjuma weer ’vrij’ voor de rij aan geïnteresseerde clubs. Tottenham Hotspur hapte snel toe en wil de beoogd international snel presenteren. De bij PSV opgeleide aanvaller komt in Londen in aanmerking voor alle drie de posities voorin. Manager Antonio Conte speelt in een 5-2-3-systeem, met Harry Kane als diepste spits en twee aanvallende middenvelders annex buitenspelers daaronder. Heung-Min Son, de Zweed Dejan Kulusevski en huidig bankzitter Richarlison spelen daar momenteel het vaakst. Lucas Moura mag uitkijken naar een andere werkgever van de club die komende maand AC Milan treft in de Champions League.

Hoewel Danjuma met Everton een keuze op gevoel maakte uit handenvol geïnteresseerde clubs uit de Premier League, is hij nu ’gewoon’ terechtgekomen bij een club die veel meer past bij de status die hij eerder in Engeland (bij Bournemouth) en bij Villarreal in La Liga en de Champions League heeft opgebouwd. Maar sinds het vertrek van Unai Emery naar Aston Villa eind oktober, was Danjuma in Spanje niet meer op zijn plek en ontstond de wens het seizoen elders af te maken. Ook Ajax en PSV wilden ver gaan voor de makkelijk scorende aanvaller, maar hij kiest opnieuw voor een topcompetitie: de Premier League. Niet geheel toevallig de competitie waarin hij eerder door blessureleed bij Bournemouth nog niet heeft kunnen laten zien wat hij wilde laten zien.