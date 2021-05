’Thuislaten Ryan Babel is goedkoop scoren van Frank de Boer’

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.

Uiteraard gaat het over de voorselectie van bondscoach Frank de Boer voor het EK. Driessen en Verweij benadrukken dat er opmerkelijke keuzes bij zitten. Denk aan het wel selecteren van Anwar El Ghazi en het passeren van Calvin Stengs, de schoonzoon van De Boer.

Ook gaat Verweij in op de transferperikelen rond Ajax. Gaat Brian Brobbey echt terugkeren in Amsterdam? En kan technisch directeur Marc Overmars de concurrentie overtoepen in de jacht op target Kamaldeen Sulemana?

Verder in Kick-off: meer over de overval op het gezin van Eran Zahavi, de kritiek van Dick Advocaat aan het adres van Dirk Kuyt, de toekomst van Ronald Koeman bij FC Barcelona en alles over de promotie- en degradatiestrijd in het betaald voetbal.