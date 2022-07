Britt Weerman verrast met Nederlands record hoogspringen

Voor Weerman betekent haar record dat ze zich kwalificeert voor de Europese kampioenschappen die van 15 tot en met 21 augustus in München worden gehouden. Daaraan voorafgaand gaat de juniore ook naar de wereldkampioenschappen voor junioren, die van 2 tot en met 7 augustus in het Colombiaanse Cali zijn. In Ninove versloeg Weerman onder andere de Bulgaarse Mirela Demireva, zilveren medaillewinnares van de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. De jonge Weerman bezet met haar 1,95 meter momenteel een sensationele tiende plek op de wereldranglijst. Haar oude record in de buitenlucht bedroeg 1,88 meter. Indoor vloog ze al eens over 1,92 meter.

Bekijk ook: Zilveren estafetteploeg moet aangeslagen Bonevacia troosten