Eerste UFC-vechter komt noodgedwongen uit de kast: ’Wilde dit niet zo bekendmaken’

Hij deed dit nadat er op internet een video verscheen waarin de Amerikaan orale seks had met een andere man. „Ik ben biseksueel. Dit was niet de manier waarop ik dat bekend wilde maken, maar die kans is me nu afgenomen”, schrijft Molina in een bericht op Twitter.

„Ik heb mijn hele leven met vrouwen gedatet en heb andere gevoelens weggedrukt terwijl ik op de middelbare school in het worstelteam zat. De gedachte dat mijn maten, teamgenoten en mensen tegen wie ik opkeek anders tegen me aan zouden kijken, is iets wat ik me niet wilde inbeelden.”

Taboe

In de vechtsportwereld heerst er nog een taboe op niet hetero zijn. „In een sport als deze is de meerderheid van de fans homofoob. Op dit moment in mijn carrière zag ik mezelf dit nog niet vertellen. Ik wil graag bekendstaan om mijn vechterskwaliteiten. En niet als ’die bi-vechter’, wat al snel zou veranderen in ’die gay-vechter’. Daar heb ik niet 11 jaar lang hard voor getraind.”

Molina schrijft dat de steun die hij ontvangt hem goed doet. „Ik krijg veel shit en haat over me heen. Maar ik krijg dezelfde hoeveelheid steun en dat betekent een heleboel voor me.”

Molina is voorlopig niet in de ring te zien bij de UFC, omdat hij geschorst is wegens betrokkenheid bij gokfraude.