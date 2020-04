’Frans voetbal hervat met twee bekerfinales’

Eerst zouden Paris St. Germain en St. Etienne tegen elkaar moeten aantreden in de eindstrijd van het nationale bekertoernooi. Drie dagen later zouden dan PSG en Olympique Lyon aan de beurt zijn voor de finale van de Franse League Cup.

Als eerste datum wordt 13 juni genoemd, maar 20 juni is ook een optie. De hervatting van de Franse competitie staat voor 17 juni op de vernieuwde agenda, maar ook in Frankrijk moet eerst de overheid nog akkoord gaan in verband met de gezondheidsrisico’s vanwege het coronavirus.

„De ministers vellen het eindoordeel, maar de clubs en de liga’s willen graag het seizoen uitspelen”, liet voorzitter Noël Le Graët weten. „Dat wil de UEFA ook.”

Grote publieksevenementen zijn zeker nog tot half juli verboden in Frankrijk.