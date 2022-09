Feyenoord met huid en haar verslonden door Lazio

Het Olympisch stadion voelde voor het elftal van Feyenoord 90 minuten lang als het Colosseum, het beroemdste amfitheater van het Romeinse rijk, waar dik 2000 jaar geleden gevangenen in de arena werden gejaagd om te vechten met wilde dieren. In nagenoeg alle gevallen met een dramatische afloop.

De spelers van Feyenoord oogden in de eerste helft van het duel met Lazio als hulpeloze mannen die nog aan de ketting lagen en van alle kanten blauw gevaar op zich af zagen stormen. De thuisclub verslond de Conference League-finalist met huid en haar en halverwege mocht Arne Slot als coach blij zijn dat het niet al 5-0 stond maar slechts 3-0.

Zwakke defensie

Luis Alberto, de Braziliaanse aanvaller Felipe Anderson en Matias Venecio zagen hun namen alle drie al binnen het half uur op het scorebord. Maar de grootste gladiator die er tussen liep en bijna overal bij betrokken was, heette Ciro Immobile. De viervoudig topscorer van de Serie A en als international Europees kampioen met Italië sneed om de haverklap door de Rotterdamse defensie. Immobile maakte gretig gebruik van de zwakke organisatie en de onwennigheid die veel spelers tegen een grote ploeg uitstraalden.

Optredens in de Eredivisie tegen clubs van het kaliber RKC, FC Emmen en Go Ahead Eagles (negen goals voor, drie tegen tijdens de laatste drie duels voor de partij in Rome) staan in geen verhouding tot het werkelijke Europese geweld als je met een elftal komt opdraven dat verre van ingespeeld is en zoveel jonger is.

Deksel op de neus

Tegelijkertijd weet je dat trainers als Arne Slot, die zijn team onder alle omstandigheden mega-aanvallend wil laten spelen, eens in de zoveel tijd het deksel op de neus kunnen krijgen. Wie niet de grip krijgt op de tegenstander, ver vooruit verdedigt en daaraan vasthoudt, kan doelpunten om de oren krijgen. Het is exact wat er gebeurde in Rome, alleen zal de snelheid waarmee alles zich vooral in het eerste half uur voltrok Slot versteld hebben doen staan.

Je kunt je afvragen of Slot tegen zo’n tegenstander, die hoger eindigde in de Serie A dan het AS Roma van Jose Mourinho afgelopen seizoen, zich niet meer had moeten aanpassen. Maar dat druist dus tegen al zijn principes in en het overboord gooien van zijn eigen voetbalvisie is het laatste wat hij zal doen. Tegen clubs als Olympique Marseille leverde Feyenoord een klein half jaar terug ook topprestaties, maar dat was wel met een volledig ingespeeld elftal.

Sterkhouders aan het zwemmen

Het meest teleurstellende was dat een aantal sterkhouders van toen ook aan het zwemmen was tegen Lazio. Bij de eerste tegentreffer na drie minuten al grepen Gernot Trauner en Orkun Kökcü niet stevig in, bij de tweede tegengoal kon Justin Bijlow geen redding brengen en in de toch al gammele defensie beleefde Marcus Pedersen als rechtsback een rampavond.

Lazio was bij de loting al meteen de favoriet. Het heeft een selectie met een waarde van 270 miljoen euro, meer dan het dubbele van Feyenoord (125 miljoen) en daarom hoefde het deze zomer ook geen vermogen uit te geven aan nieuwe spelers. De Romeinen kochten exact voor hetzelfde bedrag in als Feyenoord en alle aankopen waren voor vergelijkbare bedragen (tussen de 6 en 10 miljoen euro). Maar waar Feyenoord zijn nieuwe spelers hard nodig heeft in de basis, zaten die bij de thuisclub op eentje na allemaal op de bank of de tribune. De basis van Lazio is eenvoudig te sterk.

Even voet van gaspedaal

Er stond nog geen uur op de klok toen Vecino ook de 4-0 voor zijn rekening nam. Het gebeurde in een fase dat de Italianen even de voet van het gaspedaal haalden en Feyenoord dacht dat het een heel klein beetje kon meedoen in de strijd. Slot liet Szymanski in de rust al in de kleedkamer achter (Alirezah Jahanbakhsh verving hem) en na de 4-0 haalde Slot ook Dilrosun en Danilo ook maar naar de kant.

Met Santiago Gimenez als vervanger van Danilo had Feyenoord meteen een doelpuntenmaker in het veld, want de Mexicaan ramde de bal vanaf de stip halverwege de tweede helft steenhard in de touwen: 4-1. De strafschop had hij zelf verdiend. Vlak voor tijd wist Gimenez zelfs zijn tweede te maken en de eindstand op het oog te beperken tot 4-2. Maar Lazio had de winst toen al binnen.

