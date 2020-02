Goud, zilver en brons voor Nederlandse vrouwen bij WK veldrijden

De Nederlandse veldrijdsters, die ook alle drie als favoriet golden voor de wereldtitel, pakten van meet af aan de kop en gaven die niet meer uit handen. Na een kwartier koersen stak Alvarado het lont in het kruitvat en plaatste de eerste versnellingen. Brand en Worst bleven in het wiel.

Pech voor Brand

Halverwege het WK moest Brand van fiets wisselen omdat haar zadelpen was gebroken. Ze kwam op een achterstand van 12 seconden te rijden, maar slaagde er toch in terug te komen. Daarna wisselde het Nederlandse trio onderling steeds van positie. In de slotronde keken de drie veldrijdsters naar elkaar en waren er aanvallen over en weer en leek Brand af te haken. De sprint moest de beslissing brengen. Daarin bleek Alvarado net iets rapper dan Worst.

Ceylin Del Carmen Alvarado (R) wint voor Annemarie Worst. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bekijk ook: Veldrijdster Alvarado laat tranen de vrije loop na eerste wereldtitel

Bekijk ook: Veldrijdster Alvarado maakt zich op voor start bij elite WK

Cant geen schim van vorige jaren

De afgelopen drie jaar won telkens Sanne Cant. Ook al was de Belgische vaak geen veelwinnaar in het seizoen, ze stond er steeds als het om de wereldtitel ging. Nu kwam Cant er geen seconde aan te pas.