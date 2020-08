Schmidt: ’Geen zorgen om uitblijven nieuwe spelers bij PSV’

„Ik heb al eerder gezegd dat ik me over nieuwe spelers geen zorgen maak”, zei Schmidt na afloop. „We werken eraan en proberen onze selectie verder te versterken, ook al zijn er nog geen nieuwelingen. Wie komt, zal ons ook daadwerkelijk beter moeten maken en moet concurrentie voor de spelers zijn die er al zijn. We willen in ieder geval bij aanvang van het seizoen alle spelers aan boord hebben. Op het moment focussen we ons op de spelers die er zijn en dat gaat goed.”

PSV mikt op het kaliber dat de selectie echt beter kan maken, of het nu om huur of koop gaat. Zoals linksback Ricardo Rodriguez, die afgelopen winter van AC Milan werd gehuurd. Voor die categorie moet het geduld hebben, klinkt het. Schmidt hoopt wel dat er snel vers bloed aan zijn selectie kan worden toegevoegd. „Het is op het moment moeilijk te zeggen of het nog lang duurt”, zegt Schmidt. „Maar ik hoop dat we in de komende dagen of weken de komst van een nieuwe speler kunnen melden.”

Schmidt miste de afgelopen oefenduels tegen Willem II en Eintracht Frankfurt Ritsu Doan, Noni Madueke, Maxi Romero, Bruma en Nick Viergever. Zij misten daarmee twee belangrijke momenten in de periode dat er geslepen wordt aan het fysiek én de nieuwe speelstijl. Denzel Dumfries voegt zich niet bij de spelers die volgens Schmidt met kleine blessures kampen. De rechtsback liep een ’paardenkus’ op en ligt er volgens de coach slechts twee tot drie dagen uit.

Daarmee zitten wel zes spelers in de lappenmand. Of het is wat Schmidt vaker ziet in de voorbereiding en bij zijn hoge intensiteit van trainen? „Het is voetbal, dus soms moet je accepteren dat sommige spelers gebelesseerd raken”, aldus Schmidt. „De medische staf werkt hard om ze snel weer terug bij de groep te krijgen, maar voor al deze blessures geldt dat het geen grote zaken zijn. Dus hopelijk keren ze aan het eind van de komende week terug.”

PSV speelt donderdag twee keer achter elkaar tegen Hertha BSC, in Berlijn.