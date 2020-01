Chelsea laat tiental Arsenal twee keer langszij komen

Chelsea kwam in de eerste helft op voorsprong uit een strafschop van Jorginho. Kort daarvoor had David Luiz van Arsenal, tot afgelopen zomer nog speler van Chelsea, Tammy Abraham neergehaald. De Braziliaan moest met rood van het veld.

Uitglijder Kanté

Met een man meer kreeg Chelsea tal van kansen op de 2-0, maar verzuimde die te maken. In de 63e minuut werd Gabriel Martinelli bij een snelle counter van Arsenal goed geholpen door een uitglijder van N’Golo Kanté en schoof de gelijkmaker langs doelman Kepa Arrizabalaga.

In de slotfase leek Cesar Azpilicueta Chelsea alsnog de zege te bezorgen, maar Hector Bellerin trok de stand voor een tweede keer gelijk met een fraai schot in de verre hoek. Chelsea blijft vierde in de Premier League op vijf punten van nummer 3 Leicester City. Arsenal heeft tien punten minder dan Chelsea en staat tiende.

Kleine zege City

Manchester City won moeizaam van Sheffield United. De titelverdediger kwam pas in de slotfase van de uitwedstrijd tot scoren: 0-1. Het was invaller Sergio Agüero die het verschil maakte. De Argentijn tikte een scherpe voorzet van Kevin De Bruyne van dichtbij in.

City liet voor de rust enkele grote kansen liggen, Gabriel Jesus miste zelfs een strafschop. Doelman Dean Henderson redde bekwaam. Dankzij Agüero, de vervanger van Jesus, liep de achterstand op koploper Liverpool niet verder op. City heeft als nummer 2 nu dertien punten minder dan de lijstaanvoerder, die donderdag bij Wolverhampton Wanderers aantreedt.

Degradatiestrijd

Bournemouth versloeg op eigen veld Brighton & Hove Albion met 3-1. Davy Pröpper speelde bij de bezoekers de gehele wedstrijd. Everton gaf in thuiswedstrijd tegen Newcastle United in de extra tijd een voorsprong van 2-0 uit handen: 2-2. In de onderste regionen behaalde Aston Villa een kostbare zege tegen Watford: 2-1. Diep in de extra tijd maakte Ezri Konsa de winnende treffer. Ploeggenoot Anwar El Ghazi speelde de gehele wedstrijd.

