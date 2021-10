Feyenoord boekt benauwde overwinning op Cambuur

Cambuur startte zeer sterk en had binnen vijf minuten al op voorsprong kunnen komen. Erik Schouten kreeg tot tweemaal toe de kans, maar vond twee keer Justin Bijlow op zijn weg. Aan de andere kant was het Fredrik Aursnes die een behoorlijke kans kreeg, maar hij raakte de bal niet goed.

Net toen de wedstrijd langzaam dood leek te bloeden, opende David Sambissa de score. Na een snelle uitbraak plaatste hij de bal uitstekend in de verre hoek. Lang duurde het niet voordat Feyenoord de stand weer gelijk trok. Bryan Linssen kopte vanaf een meter of twaalf knap raak na een voorzet van Marcus Pedersen.

Feyenoord had de controle en beloonde zichzelf vlak voor de pauze op zeer fraaie wijze. Guus Til behield goed het overzicht na een snelle ingooi, waarna Aursnes via de binnenkant van de paal doel trof.

De Rotterdammers leken ook goed uit de kleedkamer te komen met al snel een grote kans voor Luis Sinisterra. Enkele minuten later stond het echter gelijk. Wederom was de uitbraak van Cambuur goed en wederom was het Sambissa die raak schoot. Tom Boere kreeg niet lang daarna een kans op de 3-2, maar het was Feyenoord dat de volgende tik uitdeelde. Tyrell Malacia vond met een knap diagonaal schot de verre bovenhoek, al had doelman Sonny Stevens iets meer kunnen doen.

Cambuur kwam amper nog in de buurt van Bijlow, maar ondertussen verzuimde Feyenoord de wedstrijd in een vroeg stadium in het slot te gooien. Met name Linssen had na goed werk van Jens Toornstra een enorme kans op de 2-4, maar hij verprutste die. Ook Sinisterra liet de thuisploeg in leven door een flinke kans te missen.

Zodoende kon Cambuur er nog een laat offensief uit persen. Kansen leverde dat niet op. Sterker nog, Feyenoord kreeg de beste mogelijkheid toen Stevens naar voren was bij een hoekschop. Maar hij schoot de bal hopeloos naast het lege doel.