Ronaldo vol vertrouwen: ’Conflict met United zal Portugal niet schaden’

„Ik twijfel er niet aan dat dit recente voorval, dit interview, een speler soms kan doen wankelen, maar het team zal zeker niet wankelen”, aldus Ronaldo op een persconferentie.

Ronaldo is in afwachting van sancties die Manchester United zal nemen tegen hem naar aanleiding van zijn spraakmakende interview in het tv-programma Piers Morgan Uncensored. De vedette gaf daarin aan dat hij zich verraden voelt door de club en coach Erik ten Hag. „Het voelt alsof de club van me af wil. Niet alleen de coach, maar ook de andere mannen met macht binnen de club. Ik voel me verraden en in de steek gelaten”, zei Ronaldo onder meer.

Britse media meldden dat Ronaldo zal worden aangeklaagd wegens contractbreuk en na het WK niet meer zal terugkeren bij de Engelse club.

De sterspeler noemde de sfeer in de Portugese ploeg geweldig en zei ook dat hij een uitstekende verstandhouding heeft met Bruno Fernandes, zijn ploeggenoot bij Manchester United. „Er is geen sprake van een kille relatie. We maken zelfs grapjes. Zijn vliegtuig was te laat en ik vroeg hem of hij met de boot was gekomen”, zei de aanvoerder van de Portugezen, die aan zijn vijfde WK begint. „Ik heb een dikke huid, dus die geruchten doen mij niks. Maar ik zou het wel op prijs stellen dat er met andere spelers niet over mij wordt gesproken. We zijn op het WK, dus praat met de spelers over het WK en niet over Cristiano Ronaldo.”