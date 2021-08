Sport Kort: Tennisser Nishikori in Washington eindelijk weer in halve finale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennisser Nishikori in Washington eindelijk weer in halve finale

04.25 uur: Tennisser Kei Nishikori heeft bij het hardcourttoernooi van Washington voor het eerst in meer dan twee jaar een halve finale van een ATP-toernooi bereikt. De Japanner, die het toernooi in 2015 won, versloeg in de kwartfinales de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris in twee sets: 6-3 7-5.

Harris had een ronde eerder Rafael Nadal verslagen in drie sets. Tegen Nishikori, die op de Olympische Spelen in Tokio in de kwartfinales werd uitgeschakeld door de Serviër Novak Djokovic, kwam hij er echter niet aan te pas.

De Japanner neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikanen Denis Kudla en Mackenzie McDonald. De andere halve finale gaat tussen de Amerikaan Jenson Brooksby en de Italiaan Jannik Sinner.