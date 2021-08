Sport Kort: Valse start De Graafschap in Keuken Kampioen Divisie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Belgische renner Hermans neemt leiding in Arctic Race of Norway

19.34 uur: Ben Hermans heeft de derde en voorlaatste etappe gewonnen in de Arctic Race of Norway, een Noorse koers in de Pro Series. De Belgische wielrenner van Israel Start-Up Nation veroverde dankzij zijn zege bergop in Malselv, waar hij in 2015 ook al eens won, tevens de leiderstrui.

De Noor Christian Odd Eiking finishte als tweede, voor de Fransman Victor Lafay als derde. Zij nemen in het klassement ook die posities in, op respectievelijk vier en zes seconden van Hermans. Het is de tweede overwinning dit seizoen voor de 35-jarige Hermans, na de Ronde van de Apennijnen.

De Arctic Race of Norway eindigt zondag met een heuvelachtige etappe over 163 kilometer.

Duitse tennisster Petkovic bereikt finale in Roemenië

18.44 uur: Andrea Petkovic staat dit jaar voor de tweede keer in de finale van een WTA-toernooi in Cluj-Napoca. De als tweede geplaatste Duitse tennisster versloeg zaterdag in de halve eindstrijd de Servische Aleksandra Krunic: 6-4 6-2.

Petkovic neemt het in de finale op tegen de Egyptische Mayar Sherif, die in twee sets won van de Roemeense Mihaela Buzarnescu. Vorige maand verloor Petkovic de finale van het toernooi van Hamburg.

De Graafschap start competitie met nederlaag tegen Roda

18.41 uur: De Graafschap is teleurstellend aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen. De Doetinchemmers gingen voor eigen publiek onderuit tegen Roda JC: 0-3.

Giovanni Korte was in de slotfase van de eerste helft dichtbij een doelpunt voor De Graafschap. Zijn omhaal belandde tegen de paal. Roda had na rust meer succes. Denzel Jubitana passeerde in de 48e minuut doelman Hidde Jurjus van dichtbij: 0-1. In de 56e minuut was de Belgische middenvelder opnieuw trefzeker. De Duitser Patrick Pflücke zorgde in de slotfase voor het derde doelpunt.

Het was de eerste wedstrijd voor Reinier Robbemond als hoofdtrainer van De Graafschap. De oud-speler van onder meer AZ is de opvolger van Mike Snoei, die werd ontslagen nadat De Graafschap er niet in was geslaagd te promoveren. De club uit de Achterhoek liet in de slotfase van de competitie meerdere kansen op rechtstreekse promotie liggen. In de play-offs was vervolgens Roda JC te sterk: 2-3.

Eindzege Spaanse wielrenner Landa in Ronde van Burgos

17.38 uur: Mikel Landa heeft de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Spaanse wielrenner van Bahrain-Victorious zag de zege in de slotrit, met aankomst bergop op Lagunas de Neila, naar de Brit Hugh Carthy (EF Education-Nippo) gaan.

Landa had aan de zesde plaats genoeg om de eindzege veilig te stellen. In het eindklassement heeft de 31-jarige Spanjaard, die afgelopen Giro nog enkele ribben en een sleutelbeen brak, een voorsprong van 36 seconden op de Italiaan Fabio Aru en 43 seconden op zijn Oekraïense ploeggenoot Mark Padoen. Het is de eerste zege sinds maart 2019 voor Landa, die in de Ronde van Burgos de opvolger is van de Belg Remco Evenepoel.

Sprinter Ackermann komt ploeg Pogacar versterken

13:08 De Duitse sprinter Pascal Ackermann wordt vanaf volgend wielerseizoen ploeggenoot van tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar bij Team Emirates. De 27-jarige Duitser tekent een tweejarig contract.

Ackermann kon het met zijn huidige Duitse ploeg Bora-hansgrohe niet eens worden over contractverlenging. Ackermann werd dit jaar niet geselecteerd voor de Tour, hoewel hij wel een toezegging had gekregen van ploegleider Ralph Denk. De renner beschuldigde Denk vervolgens van het breken van zijn woord. Toch wilde de ploeg het contract met de winnaar van etappes in de Giro en Vuelta verlengen.

Ackermann behaalde dit jaar vijf overwinningen, vooral in kleinere wedstrijden. In 2019 won hij twee ritten en de puntentrui in de Ronde van Italië en in 2020 schreef hij twee etappes in de Vuelta op zijn naam.

Naast Ackermann verlaat ook drievoudig wereldkampioen op de weg Peter Sagan na dit seizoen Bora-hansgrohe. De Slowaak gaat fietsen bij de Franse ploeg TotalEnergies.

OKT schaatsers tussen kerst en oud en nieuw

09.58 uur: Het olympisch kwalificatietoernooi voor de Nederlandse langebaanschaatsers wordt van 26 tot en met 30 december gehouden in Thialf in Heerenveen. Schaatsbond KNSB meldt dat op die wedstrijden de startbewijzen voor de Winterspelen worden verdeeld. De Olympische Winterspelen in Peking zijn 4 tot en met 20 februari 2022.

Het seizoen begint met de NK afstanden van 29 tot en met 31 oktober in Heerenveen. Ook in Thialf zijn de EK afstanden, van 7 tot en met 9 januari.

Na de Spelen volgen nog de WK allround & sprint in het Noorse Hamar, begin maart, en de World Cup Finale in Heerenveen, waarmee de langebaanschaatsers op 12 en 13 maart het seizoen afsluiten.

Voor de shorttrackers zijn de eerste vier World Cups, die worden gereden in oktober en november, belangrijk. Die wedstrijden gelden als olympische kwalificatiewedstrijden. De laatste van de vier vindt plaats in Dordrecht van 25 tot en met 28 november.

Kei Nishikori in Washington eindelijk weer in halve finale

04.25 uur: Kei Nishikori heeft bij het hardcourttoernooi van Washington voor het eerst in meer dan twee jaar een halve finale van een ATP-toernooi bereikt. De Japanner, die het toernooi in 2015 won, versloeg in de kwartfinales de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris in twee sets: 6-3 7-5.

Harris had een ronde eerder Rafael Nadal verslagen in drie sets. Tegen Nishikori, die op de Olympische Spelen in Tokio in de kwartfinales werd uitgeschakeld door de Serviër Novak Djokovic, kwam hij er echter niet aan te pas.

De Japanner neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikanen Denis Kudla en Mackenzie McDonald. De andere halve finale gaat tussen de Amerikaan Jenson Brooksby en de Italiaan Jannik Sinner.