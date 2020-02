Nuis haalt keihard uit naar Russen: ’Schandalig, topsport onwaardig’

„Het is schandalig dat hij zich ziek heeft gemeld”, zei de Nederlandse sprinter tegenover de NOS. „Ik schaamde me vrijdag ook diep na mijn eerste prestaties. Ik was het liefst naar huis gegaan, maar ik ga toch ook gewoon met de billen bloot en start op de tweede dag? Als het niet gegaan is zoals je wilt, dan ga je knokken. Dit is een wereldkampioenschap hoor”, zei de sprinter, die hoogst verbaasd was, juist omdat Kulizhnikov er met een tweede plaats in het klassement zo goed voor stond.

„Hij was zó dichtbij de eerste plaats”, zei Nuis terwijl hij zijn duim en wijsvinger bij elkaar hield. „Denk je dat ik het moest proberen om me in die positie ziek te melden bij Jac Orie? Dan krijg ik een doodschop. Het is ontzettend jammer en zonde voor de sport en dit toernooi. Het is topsport onwaardig en niet de eerste keer dat de Russen zoiets doen. Pavel is een bijzondere schaaser, maar ik ben heel benieuwd wat hier achter zit.”