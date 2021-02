Georginio Wijnaldum met Liverpool keihard onderuit in topper tegen City

Klöpp kon in de wedstrijd tegen City weer beschikken over Alisson. De goalie moest de verloren thuiswedstrijd tegen Brighton & Albion (0-1) aan zich voorbij laten gaan wegens ziekte, maar kon zondagmiddag dus weer plaatsnemen onder de lat. Ook verdediger Fabinho en aanvaller Sadio Mané bleken hersteld van hun blessures en verschenen aan de aftrap.

De topper beloofde voorafgaand een heet onderonsje te worden. Josep Guardiola was het een paar dagen voor het treffen allesbehalve eens met de uitspraken van Klöpp. De Liverpool-trainer stelde dat City een veel eenvoudiger schema had gehad en daardoor een stuk scherper aan de aftrap zou verschijnen. Deze opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij Guradiola die de Duitser ’adviseerde’ nog maar eens goed naar de kalender te kijken.

Schaakspel

De eerste helft leverde een interessant schaakspel op, beide ploegen wilden niets weggeven, maar na 25 minuten spelen noteerde Sadio Mané de eerste grote kans van de wedstrijd. Na een prachtige voorzet van John Alexander-Arnold mikte de aanvaller echter te hoog en liet hij City ontsnappen. Ook Roberto Firmino was dichtbij de openingsgoal. Ederson kon redding brengen op zijn snoeiharde schot en hield hiermee City op de been.

Vlak voor rust verzuimde Ilkay Gündogan ’The Citizens’ op voorsprong te schieten. De middenvelder mocht vanaf elf meter aanleggen nadat Raheem Sterling een penalty had versierd. Gündogan wist dit buitenkansje echter niet te benutten en schoot ruim over.

De Duitser maakte deze fout vlak na rust ruimschoots goed door City op voorsprong te schieten. Op het schot van Phil Foden had Alisson nog een antwoord, maar de rebound was een prooi voor Gündogan. ’The Citizens’ leken hard op weg om de trekker erover te halen, want via Sterling was City dichtbij de tweede goal. Toch was het Liverpool dat langszij kwam. Voor de tweede keer legde de arbiter zondagavond de bal op de stip. Mohamed Salah faalde niet vanaf elf meter en bracht Liverpool op gelijke hoogte.

Blunderende Alisson

Een kwartier voor tijd kwam City weer op voorsprong en werd hierbij een handje geholpen door een blunderende Alisson. De Braziliaanse doelman leverde in één minuut tijd de bal twee keer in. Deze fout werd keihard afgestraft door Gündigan die zijn tweede van de avond noteerde. De avond ging van kwaad tot erger voor de doelman die niet veel later opnieuw blunderde. Alisson leverde de bal weer zomaar in en nu was het Bernardo Silva die profiteerde.

Vlak voor tijd maakte Foden de mooiste goal van de avond. De middenvelder passeerde Andrew Robertson en knalde de bal met een keihard schot in de verre hoek. De drama-avond voor Liverpool was compleet en de kansen op de titel verkeken.

Het was de derde thuisnederlaag op rij voor Liverpool dat nu tien punten achterstand heeft op Manchester City. De koplopers hebben bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld.

