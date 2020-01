De Koning van VVV-Venlo?

Hans de Koning (r.) begint aan zijn klus bij VVV-Venlo, dat vecht tegen degradatie. Ⓒ FOTO BSR Agency

VENLO - Hans de Koning (59) is begonnen als de nieuwe trainer van VVV-Venlo, de club die na het zomerse vertrek van Maurice Steijn verder wegzakte dan gehoopt. Opvolger Robert Maaskant werd half november aan de kant geschoven. De Venlonaren gingen uiteindelijk de winterstop in als nummer zestien van de Eredivisie. De nieuwe ingeslagen weg begint niet over de grens, maar ’thuis’. „Ach, het is ook wel een trend, hè? Trainingskampen in het buitenland”, zegt De Koning.