Go Ahead Eagles kiest voor René Hake als nieuwe trainer

Hake was eerder in zijn trainerscarrière actief voor onder meer SC Cambuur, FC Twente en FC Utrecht. „Clubs die in de kern vergelijkbaar zijn met Go Ahead Eagles”, beaamt de trainer op de site van de Eagles.

„Clubs ook waar ik met veel plezier heb gewerkt, mede door de sfeer eromheen. Supporters die meeleven en betrokken zijn is iets wat ik ook bij Go Ahead Eagles kan verwachten. Dat brengt een bepaalde entourage met zich mee die nodig is om samen tot goede prestaties te kunnen komen. Waar ik heel erg naar uitkijk, is de dynamiek van De Adelaarshorst. Het klinkt misschien als een cliché, maar dat is echt iets wat een elftal kan helpen om boven zichzelf uit te stijgen. Dat is dit seizoen meermaals gebleken.”

De goede prestaties van Go Ahead Eagles in de Eredivisie zijn ook bij Hake namelijk niet onopgemerkt gebleven. „Buitengewoon knap wat de club dit seizoen heeft gepresteerd”, bevestigt de oefenmeester, die zelf dit seizoen als trainer van FC Utrecht twee keer in competitieverband tegenover Go Ahead Eagles stond.