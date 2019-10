Fontijn waant zich in heel slechte film

De 31-jarige Schiedamse werd na haar duel met Lauren Louise Price uit Wales door de jury aangewezen als winnares op punten: 3-2. Terwijl ze klaar stond voor de medailleceremonie maakte de omroeper bekend dat de boksbond van Wales een protest had ingediend tegen de uitslag. Na bijna een uur van grote onzekerheid kreeg Fontijn te horen dat Price alsnog als wereldkampioene in de klasse tot 75 kilogram was uitgeroepen. De nummer twee van Rio 2016 vluchtte daarna het stadion uit en liet de prijsuitreiking voor wat het was.

„Ik ben echt heel erg teleurgesteld”, liet Fontijn in een korte reactie via de Nederlandse boksbond weten. „Ik waande me in een slechte film, die ook nog eens steeds slechter werd. Ik voelde me wereldkampioen, maar een uur later was ik mijn eerste WK-goud alweer kwijt. Ik hoorde plotseling veel gejuich uit de kamer waar de delegatie van Wales zat. Toen wist ik genoeg en ben ik de hal uitgelopen. Ik kon het niet meer opbrengen om naar de ceremonie te gaan.”

Boris van der Vorst, de voorzitter van de Nederlandse boksbond, sprak bij de NOS van een horrorscenario voor Fontijn. „Die wereldtitel was voor Nouchka de kroon op haar levenswerk. Het is bijzonder verdrietig en ook onterecht, dat het zo gelopen is. Gezien de hele partij is Nouchka Fontijn wat mij betreft de wereldkampioene.”

Het kamp-Price maakte gebruik van nieuwe regels, die het mogelijk maken direct na afloop protest aan te tekenen tegen de uitslag. „Een andere jury moest daardoor nog eens naar de tweede ronde kijken. Daar kwam inderdaad een ander resultaat uit, dat voor Nouchka fataal uitpakte. Het is goed dat misstanden in het boksen worden aangepakt, maar niet op deze manier, net na een gewonnen WK-finale. Beroep was ook niet meer mogelijk.”

Van der Vorst gaf toe dat het „natuurlijk niet verstandig” van Fontijn was om de prijsuitreiking over te slaan. „Maar ik heb er wel begrip voor. Als je klaar staat om je gouden WK-medaille in ontvangst te nemen en de ceremonie wordt dan ineens afgebroken, lopen de emoties hoog op. Ik hoop dat de wereldbond AIBA daarvoor enige clementie toont en geen sanctie oplegt.”

