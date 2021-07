Arne Slot: ’Selectie Feyenoord nog lang niet op orde’

„Het was geen ingewikkelde wedstrijd, maar het was niet leuk om naar te kijken”, concludeerde Slot bij ESPN. „We hebben 90 minuten lang de bal gehad, maar ondanks dat hebben we amper kansen weten te creëren. En dat is ook niet zo ingewikkeld om te verklaren. We hebben gewoon heel weinig spelers die in de kleine ruimte veel creativiteit hebben, die een man kunnen uitspelen en een combinatie kunnen opzetten. En dat is te verklaren met het feit dat onze selectie nog lang niet op orde is.”

Aanwinst Alireza Jahanbakhsh, die nog niet helemaal speelklaar is, was in Pristina nog niet van de partij. „Hij kan het vertrek van Steven Berghuis goed invullen, weliswaar op een andere manier, maar hij kan heel snel van richting veranderen, snel een combinatie opzetten en heeft net wat meer snelheid op de eerste meters dan sommige andere spelers. Dat is prettig om te hebben als je speelt tegen een ploeg met zoveel verdedigers. Als het meezit, kan hij volgende week in de return tegen FC Drita een helft meedoen.”

Aanvoerder Fer: Feyenoord kan en moet beter

Aanvoerder Leroy Fer gaf na de teleurstellende 0-0 in Kosovo tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League grif toe dat Feyenoord ondermaats had gepresteerd. „We wilden hier winnen en hebben ook een aantal kansjes gehad”, zei hij. „Maar het waren er niet genoeg. Het was dus niet goed genoeg. Met onze kwaliteiten hadden we meer moeten creëren. We weten dat we beter kunnen.”

Fer baalde van de defensieve speelwijze van de nummer 2 van Kosovo. „Ze waren met tien man aan het verdedigen en loerden alleen maar op de counter met een aantal snelle spelers. Het is gewoon moeilijk voetballen tegen een ploeg die zo ver inzakt.”

Fer deed zijn best om positief te blijven. „We hebben niets weggegeven. We moeten nu kijken naar volgende week. We hebben thuis nog de kans om de klus te klaren. Dat is het belangrijkste.”