Giovinazzi blijft bij Alfa Romeo

„Antonio heeft het dit seizoen heel erg goed gedaan. Hij is goed geïntegreerd in het team en heeft zich continu verbetert. Wat hij heeft laten zien is veelbelovend en wij kunnen niet wachten om zijn volledige potentieel te benutten.”

Ook Giovinazzi, rijdend met nummer 99, is enthousiast over de te continueren samenwerking. ,,Ik ben denkbaar voor de ongelooflijke support die ik heb mogen ontvangen. We hebben dit jaar veel geleerd en ik geloof dat we volgend jaar opnieuw grote stappen gaan zetten. In 2020 ben ik geen rookie meer en zijn er geen excuses. Ik wil vanaf de eerste race competitief zijn en het vertrouwen van het team terugbetalen.”

Giovinazzi is bezig aan zijn eerste volledige jaar als F1-coureur. Dankzij toptienfinishes in Oostenrijk, Italië en Singapore staat de 25-jarige Italiaan nu op vier punten. In 2017 mocht hij al twee keer invallen bij het team, dat destijds nog door het leven ging als Sauber.

Het lege stoeltje bij Alfa Romeo was de laatste kans voor Nico Hülkenberg om in de koningsklasse actief te blijven. De Duitser, die de afgelopen jaren voor Renault reed, moet bij de Franse renstal plaatsmaken voor Esteban Ocon.

Red Bull en Toro Rosso en zijn nog niet ’compleet’ in aanloop naar 2020. Alexander Albon, Daniil Kvyat en Pierre Gasly lijken met zijn drieën te strijden om een plekje bij het moederteam. De overige twee zullen vermoedelijk bij Toro Rosso belanden. Nicholas Latifi wordt naar verluidt de opvolger van Robert Kubica bij Williams.

Grid 2020

Mercedes: Lewis Hamilton en Valtteri Bottas

