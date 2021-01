WK darts: Gerwyn Price blijft Michael van Gerwen op hielen zitten na thriller tegen Daryl Gurney

Price begon goed met het hitten van de dubbels, Gurney kon het niet bijhouden op dat moment. The Iceman pakt razendsnel de eerste twee sets. Werk aan de winkel voor Gurney dus, want hij won in die twee sets maar een leg.

Gelijk op

Wel brak hij meteen in de eerste leg van set 3 Price en liep daarna zowaar uit tot 2-0 in de set. The Iceman kwam terug, maar dat was niet genoeg, want Superchin pakte de set: 2-1.

Gurney had ineens de smaak te pakken en strooide met 180’ers. De eerste kans op setwinst miste hij nog op de bull, maar nadat Price weer op dubbel tien miste, was het bij dubbel 8 voor Gurney wel raak: 2-2 in sets. De Noord-Ier vergat meteen hierna om in de vijfde set Price te breken. Maar omdat Price veel moeite had om zijn eigen kansen te verzilveren, ging het toch gelijk op.

143-finish

The Iceman stond er wel met een fraaie 143-finish, toen het echt moest, want door deze check out kwam hij op 3-2 in sets. Met een oerkreet vierde hij dit kleine feestje, waardoor hij Gurney gefrustreerd achterliet.

Toch bleef Superchin erin geloven, want een set later was daar de eerste elf-darter van de wedstrijd. Hij kreeg dan ook dé kans bij 2-2 in legs om de set te pakken, maar hij miste. Dat liet Price zich geen twee keer zeggen: 4-2 in sets. Een mokerslag voor de Noord-Ier.

Veerkracht

Toch liet hij zien over veerkracht te beschikken, want binnen no time was het 3-0 voor hem en stond het 4-3 in sets. Superchin ging maar door en won zes legs op rij, ook omdat Price z’n dubbels steeds miste. En dus: 4-4 in sets.

The Welshman schreeuwde het uit in zijn 107-finish hierna. Hij liet Gurney niet op voorsprong komen, terwijl hij juist dit WK nog niet op achterstand had gestaan, voor deze wedstrijd.

Uiteindelijk liep het in de beslissende set uit op een sudden death-leg, waarin Gurney net niet op een matchdart wist te komen. Price wel en die was meteen raak: 3-2 en 5-4.

Bunting naar laatste vier

Stephen Bunting heeft zich vrijdagmiddag als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK darts. De Engelsman was in de eerste dartswedstrijd van het nieuwe jaar met 5-3 te sterk voor Krzysztof Ratajski. Bunting neemt het zaterdagavond in de halve finale op tegen Gerwyn Price.

Stephen Bunting staat voor het eerst in de halve finale van het WK darts. Ⓒ PDC/LAWRENCE LUSTIG

Bunting startte het duel voortvarend en had in rap tempo een 3-0 voorsprong in sets te pakken. Zijn eerste set hield hij zelf, de tweede pakte hij met 3-0 af van Ratajski en ook in zijn derde ’eigen’ set maakte hij geen fout.

Ratajski wilde zich natuurlijk niet zomaar van een plaats in de halve finale van het WK laten beroven, en kwam terug in de wedstrijd door de vierde set binnen te halen. Bunting, die nooit eerder de laatste vier van het toernooi haalde, was echter meteen weer bij de les en won de vijfde set.

Ratajski, die in de zesde set dus met de rug tegen de muur stond, wist zich in de wedstrijd te houden door de marge opnieuw te verkleinen naar twee. En in de zevende set maakte hij de wedstrijd weer helemaal spannend, door de set van Bunting met 3-1 af te pakken, onder meer via een mooie 124-finish.

Een matchdart nodig

Bunting toonde na de pauze in de achtste set direct weer de koelbloedigheid die hij in de eerste drie sets zoveel had laten zien, en nam rap een 2-0 voorsprong in legs. Via een 76-finish in de derde leg gooide hij zichzelf via zijn eerste matchdart naar de halve finale.

Dirk van Duijvenbode slaagde er niet in zich te verzekeren van een plaats bij de laatste vier. Hij verloor in Ally Pally met 5-1 van Gary Anderson. Vrijdagavond, nadat Price en Gurney elkaar in de derde kwartfinale hebben betwist, sluit Michael van Gerwen de dag af met zijn kwartfinale tegen Dave Chisnall.