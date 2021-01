WK darts: Stephen Bunting als eerste naar halve finale

Bunting startte het duel voortvarend en had in rap tempo een 3-0 voorsprong in sets te pakken. Zijn eerste set hield hij zelf, de tweede pakte hij met 3-0 af van Ratajski en ook in zijn derde ’eigen’ set maakte hij geen fout.

Ratajski wilde zich natuurlijk niet zomaar van een plaats in de halve finale van het WK laten beroven, en kwam terug in de wedstrijd door de vierde set binnen te halen. Bunting, die nooit eerder de laatste vier van het toernooi haalde, was echter meteen weer bij de les en won de vijfde set.

Ratajski, die in de zesde set dus met de rug tegen de muur stond, wist zich in de wedstrijd te houden door de marge opnieuw te verkleinen naar twee. En in de zevende set maakte hij de wedstrijd weer helemaal spannend, door de set van Bunting met 3-1 af te pakken, onder meer via een mooie 124-finish.

Een matchdart nodig

Bunting toonde na de pauze in de achtste set direct weer de koelbloedigheid die hij in de eerste drie sets zoveel had laten zien, en nam rap een 2-0 voorsprong in legs. Via een 76-finish in de derde leg gooide hij zichzelf via zijn eerste matchdart naar de halve finale.

Dirk van Duijvenbode mag zich in navolging van Bunting als tweede op de vrijdagmiddag te gaan verzekeren van een plaats bij de laatste vier. Hij treft in Ally Pally Gary Anderson. Vrijdagavond, nadat Price en Gurney elkaar in de derde halve finale hebben betwist, sluit Michael van Gerwen de dag af met zijn kwartfinale tegen Dave Chisnall.