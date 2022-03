Liverpool ontdoet zich met horten en stoten van Inter

De 2-0 zege van drie weken geleden in Milaan had daarvoor de basis gelegd. Door de comfortabele uitgangspositie was de noodzaak om tot het gaatje te gaan dinsdagavond voor Liverpool niet, en dat was tijdens de wedstrijd duidelijkte zien.

De ploeg van Klopp speelde in een lagere versnelling dan normaal en was in de eerste helft alleen gevaarlijk via twee kopballen van de centrale verdedigers in dezelfde minuut. Eerst raakte Joël Matip de lat, en nog geen dertig seconden later zag Van Dijk zijn inzet via het hoofd van Milan Skriniar naast zeilen. Ook Inter, met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basiself, kon weinig potten breken. Een gevaarlijke vrije trap van Hakan Calhanoglu was de enige situatie waar Alisson Becker redding moest brengen.

Na rust, toen De Vrij in de kleedkamer was achtergebleven, ontbrandde de wedstrijd steeds meer. Nadat Samir Handanovic een mogelijkheid van Diogo Jota onschadelijk maakte, schoot Mo Salah de rebound op de paal. Aan de andere kant kreeg Lautaro Martinez een vrije schietkans ter hoogte van de penaltystip, maar zag de nummer 10 van Inter hoe Matip de bal nog net van richting veranderde.

Diezelfde Matip was er een minuut later debet aan dat Inter op voorsprong kwam. De verdediger leverde de bal zomaar in bij Alexis Sanchez, die Martinez lanceerde. De Argentijn leek nog langs Van Dijk te moeten, maar die legde Martinez opmerkelijk genoeg geen strobreed in de weg. Met een fenomenale uithaal in de kruising liet Martinez het thuispubliek zweten. Waar Anfield zich opmaakte voor een spannend half uur, zorgde een rode kaart voor Sanchez ervoor dat de opwinding weer net zo snel zakte als die gekomen was. De Chileen gleed met een sliding de bal weg, maar raakte tijdens het doorglijden Fabinho. Tweede geel, en dus rood, zo oordeelde de Spaanse scheidsrechter Mateu Lahoz.

Inter gaf in ondertal niet op en bleef knokken voor wat het waard was. Echt grote kansen kregen de Italianen echter niet meer. Salah aan de overkant wel, maar de Egyptenaar trof wederom de paal naast Handanovic. Liverpool worstelde zich uiteindelijk naar de finish en houdt zicht op de derde Champions League-eindstrijd, na verlies in 2018 en de winst in 2019.

