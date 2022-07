Sebastian Vettel: ’Voornemen om door te gaan bij Aston Martin’

Het contract van de 35-jarige Duitser bij Aston Martin, die tussen 2010 en 2013 vier keer wereldkampioen werd in een Red Bull-bolide, loopt aan het eind van dit seizoen af. „Natuurlijk heb ik gezegd dat we op een zeker moment zullen gaan praten en ik ben in gesprek met het team” zei Vettel. „Ik denk dat er een duidelijk voornemen is om door te gaan. We zullen spoedig zien waar we staan.”

Teambaas Mike Krack van Aston Martin zei eerder dat hij Vettel wilde behouden voor het team, maar dat het aan de coureur zelf is om te beslissen. Vettel is bezig aan zijn tweede seizoen voor de renstal, nadat hij na 2020 overkwam van Ferrari.