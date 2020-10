Column: Ajacieden leren niets in Eredivisie

Wim Kieft Ⓒ Telegraaf

Uiteindelijk hebben jonge, talentvolle spelers wedstrijden nodig zoals Ajax die speelde bij Atalanta Bergamo. Met 13-0 winnen van VVV-Venlo is leuk, vijf doelpunten maken is ook leuk, maar je leert helemaal niets. Zoals je er ook niets van opsteekt om met twee vingers in je neus van SC Heerenveen te winnen.