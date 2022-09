Dinamo Zagreb stunt met zege op Chelsea

Kopieer naar clipboard

Chelsea-coach Thomas Tuchel lijkt het even ook niet meer te weten. Ⓒ AFP

Dinamo Zagreb heeft bij de start van de groepsfase van de Champions League voor een grote verrassing gezorgd. De kampioen van Kroatië was in groep E te sterk voor Chelsea, dat het toernooi in 2021 nog won. RB Salzburg en AC Milan zijn de twee andere clubs in de poule. Zij spelen later op dinsdag tegen elkaar.