Femke Bol boekt in Stockholm eerste Diamond League-overwinning

Ze zegevierde in een tijd van 54,68 seconden. Het was voor Bol haar eerste zege in dit internationale circuit. De Oekraïense Anna Richikova eindigde als tweede in 55,19, de Noorse Amalie Iuel finishte als derde in 55,92.

Bol won afgelopen woensdag in Hongarije ook al een wedstrijd uit de Continental Tour Gold. Ze zegevierde toen met een tijd van 54,67.

Bol baarde eind juli bij testwedstrijden op Papendal opzien door het Nederlands record op de 400 meter horden ruim te verbeteren. Ze kwam tot een tijd van 53,79 seconden en was daarmee ruim sneller dan Ester Goossens, die in 1998 54,62 liep. Met die 53,79 voert Bol nog steeds de wereldranglijst van dit jaar aan.

Bol eindigde ruim een week geleden op de 400 meter als derde bij de hoog aangeschreven wedstrijd uit de Diamond League in Monaco.