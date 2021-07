Christian Eriksen volgende week terug naar Milaan

De middenvelder kreeg in Kopenhagen tijdens de openingswedstrijd van het EK tegen Finland een hartstilstand. De oud-Ajacied kon bijtijds worden gereanimeerd en hield geen schadelijke gevolgen over aan het incident. Hij kreeg een ICD om herhaling te voorkomen. Zo’n apparaatje signaleert hartritmestoornissen en grijpt zo nodig in met een elektrische prikkel of een wat zwaardere schok.

Oranje-international Daley Blind onderging dezelfde ingreep en speelt sindsdien vrijuit. In de Italiaanse competitie is het echter verboden met een ICD, veelal onderhuids aangebracht onder een sleutelbeen, in actie te komen. Eriksen heeft bij de Italiaanse kampioen nog een contract tot medio 2024. Het is de vraag of hij dat kan uitdienen.

Bekijk ook: Vraagtekens rond toekomst Christian Eriksen na hartfalen

„Alleen als de defibrillator wordt verwijderd en een specialist kan aangeven dat hij lichamelijk weer helemaal in orde is, kan hij weer voor Inter spelen”, zei Francesco Braconaro, lid van de wetenschappelijk commissie van de Italiaanse voetbalbond, onlangs. In Italië is het niet mogelijk een voetballer met een ICD een proflicentie te geven.