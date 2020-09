Frank de Boer wil met Oranje een voetprint achter laten

Frank de Boer poseert in de beeldentuin van de KNVB met zijn naam achterop het nieuwe Oranje-shirt. Ⓒ BSR Agency

ZEIST - Beter had Frank de Boer zichzelf niet kunnen typeren. Al (ver) voor zijn presentatie als nieuwe bondscoach was de streber bezig om in de eerste interlands zo goed mogelijk te kunnen presteren. „Ik heb met Virgil van Dijk gesproken om te polsen hoe hij erin zit. Hij is een heel belangrijke pion, een verlengstuk van de coach. Als ik de groep op 5 oktober voor het eerst toespreek, wil ik weten wat er speelt. Wat kan er beter? Wat is goed en waar moeten we niet aan tornen?”, aldus de kersverse bondscoach.