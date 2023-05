Zware vernielingen in De Kuip bij bekerfinale: ’Er is flink huisgehouden’

Zo duiken er beelden op van stukgeslagen wasbakken, vernielde stoeltjes en kapotte wc-potten. Tevens zijn er tegels beklad met misselijke teksten en zijn er ook overal stickers geplakt.

Vorig jaar gebeurde na de bekerfinale - ook tussen Ajax en PSV in Rotterdam - hetzelfde. Destijds werden de kosten door Feyenoord via de KNVB verhaald op de Amsterdamse fans. Dat bedrag was om en nabij de 20.000 euro.

Reactie stadiondirecteur van De Kuip: ’Geschrokken’

Stadiondirecteur Lilian de Leeuw: „Het was de eerste keer dat ik als directeur mocht meemaken dat Ajax- en PSV-supporters voor een bekerfinale de Kuip bezochten. Hoewel ik niet naïef ben en vooraf was gewaarschuwd voor vernielingen, was het toch schrikken toen ik na afloop met eigen ogen de aangerichte schade zag en de eerste rapportages en foto’s ontving van wat er allemaal is vernield of beschadigd.”

Om te vervolgen tegenover De Telegraaf: „Door het hele stadion, maar met name bij de vakken met Ajax-fans en aan de Olympiazijde waar supporters van beide teams door elkaar zaten, is flink huisgehouden. Daarbij moet je denken aan een flink aantal gesneuvelde toiletgroepen, gesloopte stoelen en het massaal met stickers beplakken van muren en overige zaken.”

Wat het gaat kosten om dit alles snel weer te verhelpen, is nog niet te zeggen. De komende dagen wordt een inventarisatie gemaakt waarna de eerste inschatting als claim naar de KNVB gaat als huurder van de Kuip voor de bekerfinale. Naar verwachting zal de bond op haar beurt de schade dan weer verhalen op de betrokken clubs.

Desastreus seizoen

Ajax draait een tot dusver desastreus seizoen. De Amsterdammers staan derde in de Eredivisie en kunnen zelfs die plek ook nog verliezen. Ook in Europa werden er weinig potten gebroken. Komende zaterdag krijgt Ajax AZ op bezoek, een concurrent voor plek 3, die recht geeft op voorronde Europa League.