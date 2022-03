Badr Hari: ’Kleine groep hooligans heeft de avond verpest’

Voetbal

AS Monaco bezorgt PSG weer nederlaag

Hoewel de koppositie in de Franse competitie niet in gevaar is, stapelen de zorgen zich op bij Paris Saint-Germain. De ploeg van coach Mauricio Pochettino leed de derde uitnederlaag op rij in de competitie. AS Monaco was in het prinsdom met 3-0 te sterk.