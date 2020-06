Arsenal-doelman Leno na horrorblessure woest op matchwinnaar

De Fransman joeg tien minuten voor rust bij een 0-0 stand achter een diepe bal aan, en kwam daarbij in botsing met Arsenal-keeper Bernd Leno. Die plukte de stuiterende bal uit de lucht, maar landde door het contact met Maupay helemaal verkeerd op zijn rechterbeen.

Geschreeuw

Het geschreeuw van Leno ging door merg en been in het stadion en de goalie verliet per brancard het veld. Terwijl hij weggedragen werd, sprak hij Maupay (wijzend met een vingertje) vermanend toe. De Franse dader was zich van geen kwaad bewust en meldde dat aan het begin van de tweede helft ook nog even aan Arsenal-coach Mikel Arteta.

The Gunners leken via een wereldgoal van Nicolas Pepe aan het langste eind te gaan trekken, maar na de gelijkmaker van Lewis Dunk maakte in de laatste minuut van de blessuretijd uitgerekend Maupay de winnende goal. Dat zorgde voor zoveel frustratie aan Arsenal-zijde, dat Matteo Guendouzi zich liet gaan. De Fransman plantte zijn vuist in de maag van Maupay, wat nog voor een aardig opstootje na het laatste fluitsignaal zorgde.

Bekijk ook: Ploeg Pröpper velt Arsenal diep in blessuretijd

Matteo Guendouzi (r.) van Arsenal wordt belaagd nadat hij Neal Maupay (tweede van links) een tik in zijn maag heeft gegeven. Ⓒ Reuters

Leno lijkt in elk geval voorlopig buitenspel te staan met een zware knieblessure, terwijl ook het zicht op Europees voetbal voor Arsenal steeds verder vertroebelt. De Londenaren staan inmiddels negende in de Premier League. „Bernd had ontzettend veel pijn”, lichtte Arteta na de wedstrijd toe. „We zullen zondag verder moeten kijken hoe het met hem is.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programmna in de Premier League