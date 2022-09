Danny Makkelie fluit kraker in Champions League

Barça is de groepsfase van de Champions League eerder deze week voortvarend begonnen met een duidelijke zege op Viktoria Plzen: 5-1. Frenkie de Jong speelde toen de hele wedstrijd mee.

Bayern bezorgde in het andere duel van groep C Internazionale een pijnlijke nederlaag in Milaan. De Duitse kampioen, met Matthijs de Ligt in de defensie, was met 2-0 te sterk.