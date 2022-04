Ajax-aanvoerder Tadic eist landstitel na bekerdebacle: ’Dat moet’

Ryan Gravenberch schoot Ajax halverwege de eerste helft op voorsprong. De 2-0 van Noussair Mazraoui werd afgekeurd omdat Tadic in de aanloop naar die goal buitenspel stond. „We speelden in die fase goed, het was jammer dat de 2-0 werd afgekeurd.”

In de openingsfase van de tweede helft trok PSV de wedstrijd met twee goals naar zich toe. „We moeten nu kampioen worden. Dat moet”, zei Tadic. Ajax greep aan het begin van dit seizoen ook al naast de Johan Cruijff Schaal. PSV won toen in Amsterdam met 4-0. In de Eredivisie heeft Ajax aan kop van de ranglijst een voorsprong van 4 punten op de Eindhovenaren, met nog vijf wedstrijden te spelen.

Landstitel

„We moeten nu de schaal pakken”, doelde Tadic op de landstitel. „Dat is de belangrijkste prijs, die moet voor Ajax zijn. Maar het doet ook pijn om de beker niet te winnen. Bij een gelijke stand van 0-0 had ik een strafschop moeten krijgen. Danny Makkelie is voor mij de beste scheidsrechter van Nederland maar het is echt ongelooflijk dat hij niet voor die overtreding floot.”

Tadic vroeg Makkelie al in het veld waarom hij de videoscheidsrechter niet liet kijken naar een duel tussen hem en Joey Veerman. „Ik snap het nog steeds niet. Dit was voor 100 procent zeker een strafschop. Dat heeft iedereen ook wel gezien toch?”