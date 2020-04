Moment van toen: Henk Schouten maakt negen goals in één duel

Vandaag, 2 april 1956: Henk Schouten maakt negen goals in één duel

De Braziliaan Afonso Alves staat te boek als de speler die in de historie van de Eredivisie de meeste goals in één duel heeft gemaakt. De spits van SC Heerenveen scoorde er in 2007 zeven tegen Heracles Almelo.

Een aantal dat Feyenoord-spits Henk Schouten op deze dag 64 jaar geleden ruimschoots overtrof door in de wedstrijd tegen De Volewijckers maar liefst negen goals te maken. Het huzarenstukje van Schouten was echter enkele maanden voor de start van de Eredivisie, zodat zijn negenklapper niet als Eredivisie-record telt.

De tweevoudig international, die twee jaar geleden op 86-jarige leeftijd overleed, maakte ook nog een tiende treffer tegen De Volewijckers. „Maar de scheidsrechter keurde die af. Jij hebt er toch voldoende gescoord, mompelde hij in het voorbij komen. Om gek van te worden”, vertelde Schouten in 1989 tegen Telesport.