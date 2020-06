Moment van Toen: Oranje gelijk tegen Tsjechoslowakije en daardoor uitgeschakeld op EK

17 juni 1980: Oranje speelt gelijk tegen Tsjechoslowakije en is daardoor uitgeschakeld op het EK

Na de finaleplaats op het WK in 1978 krijgt de neergang van het Nederlands elftal al gedurende de eindronde van het EK’80 vorm.

In Italië komt Oranje met een zege op Griekenland nog wel goed uit de startblokken, maar na een 3-2 nederlaag in de tweede groepswedstrijd tegen de latere winnaar West-Duitsland kan het Nederlands elftal het niet waarmaken tegen Tsjechoslowakije. In de slotfase lijkt het voor Oranje nog goed te komen, maar de kopgoal van Michel van de Korput vier minuten voor tijd wordt vanwege buitenspel afgekeurd.

EK-eindronde Nederland-West-Duitsland (2-3). Elftalfoto voor aanvang van de wedstrijd. Staand vlnr. Piet Schrijvers, Ruud Krol, Michel van de Korput, Huub Stevens, Hugo Hovenkamp en Bennie Wijnstekers. Zittend vlnr. Johnny Rep, Rene van de Kerkhof, Kees Kist, Willy van de Kerkhof en Arie Haan. Ⓒ ANP

Het uiteindelijke 1-1 gelijkspel betekent een voortijdige aftocht en de manier waarop Nederland afscheid neemt van het toernooi verdient ook niet de schoonheidsprijs. Door de frustratie over de zwakke Turkse arbiter Ok en het negatief voetballende Tsjechoslowakije staat de slotfase bol van de irritaties en opstootjes.