Matthijs de Ligt doet oproep: ’Doe het samen met ons’

De verdediger van Juventus spreekt via het clubkanaal iedereen aan te helpen waar het kan. „Samen met Juventus steun ook ik de inzamelacties voor de ziekenhuizen in Turijn en Piëmont (regio in noordwest Italië, red.). Ook jij kunt een bijdrage leveren. We lijken ver van elkaar verwijderd, maar wij zijn één.

Juventus doneert geld aan de lokale ziekenhuizen, om zo de zorg een handje te helpen. „Wij willen een bijdrage leveren in deze moeilijke tijden”, meldt de club op de doneersite gofundme.com. „Samen met de spelers en de staf hebben wij besloten een inzamelactie te starten, zodat ziekenhuizen de beste medische apparatuur kunnen aanschaffen.”

Het ingezamelde geld gaat ook uit naar het zorgpersoneel zelf. „Zij hebben de afgelopen weken dag en nacht gewerkt”. Juventus doneert zelf 300.000 euro en hanteert als lijfspreuk #DistantiMaUniti. Ofwel: ver weg, maar samen. „Omdat wij er alles aan doen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Samen zullen wij overwinnen.”

De club is zelf ook hard geraakt door COVID-19. Daniele Rugani, speler van Juventus, werd positief getest op corona. De spelers zitten vrijwillig thuis in quarantaine, net zoals de leden van de staf van de Oude Dame. De Ligt houdt zichzelf in isolatie wel goed bezig.