ADO Den Haag kroont zich tot periodekampioen

De ploeg van trainer Ruud Brood kende een droomstart op bezoek in Limburg, want binnen drie minuten opende Sem Steijn met een kopbal de score. Negen minuten later tekende de zoon van Maurice Steijn met een prachtige goal voor zijn tweede van de avond. Hij rondde een voorzet van Amar Catic fraai af met een balletje achter het standbeen. Samy Bourard. zorgde tien minuten voor rust voor de 0-3.

In de tweede helft liep ADO verder uit dankzij Thomas Verheijdt die na een voorzet van Boy Kemper de vierde goal van de avond binnentikte. Besuijen maakte de vijfde en zesde Haagse treffer in Maastricht. Namens MVV deden Orhan Dzepar en Mart Remans (strafschop) tussendoor wat terug.

Excelsior kon het voorbeeld van ADO niet volgen. Het laaggeklasseerde NAC kwam in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong tegen de Rotterdammers. Thom Haye trapte de bal vanuit een vrije trap fraai in de bovenhoek. Excelsior wist na de pauze via de Fransman Modeste Duku tegen te scoren. NAC liep in de laatste 20 minuten weg naar 4-1.

FC Volendam nam in de reguliere stand de leiding van Excelsior over. Dat was te danken aan Robert Mühren, die in de thuiswedstrijd tegen Almere City FC twee keer scoorde: 3-2. Volendam heeft nu 18 punten, net als Jong AZ (2-1 winst op FC Dordrecht).

FC Emmen, net als ADO vorig seizoen nog in de Eredivisie actief, is de slechte competitiestart te boven. De club uit Drenthe behaalde bij Jong FC Utrecht de vierde zege op rij: 0-1. De Graafschap versloeg TOP Oss (0-3). Excelsior, Emmen en De Graafschap hebben allemaal 16 punten.