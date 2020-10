De Formule 1 mikt op Mick Schumacher, maar hoe goed is hij eigenlijk?

Mick Schumacher, zoon van de legendarische Michael, weet alle schijnwerpers op zich gericht. Nederlander Nyck de Vries kent de 21-jarige coureur goed en spreekt vol lof over hem. „Mick is een harde werker en ook een sympathieke gast.” Ⓒ EPA

NÜRBURG - Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, had in Duitsland zijn officieuze debuut in de Formule 1 moeten maken. Het slechte weer gooide roet in het eten. Toch lijkt het een kwestie van tijd voordat de 21-jarige coureur wordt aangekondigd als nieuwe kompaan van de bijna twintig jaar oudere Kimi Räikkönen bij Alfa Romeo voor volgend seizoen. Maar hoe goed is Schumi junior nu daadwerkelijk?