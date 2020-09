Mohamed Ihattaren tegen de trend in: ’Hij past goed bij Oranje’

Mohammed Ihattaren tijdens de training van Oranje. Krijgt de PSV’er vrijdag tegen Polen al speelminuten? Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Als Mohamed Ihattaren vrijdag tegen Polen zijn debuut maakt voor het Nederlands elftal, is het voor het eerst in vierenhalf jaar dat een international van Marokkaanse komaf voor Oranje uitkomt. De afgelopen jaren braken in de Eredivisie meerdere Marokkaanse talenten door, maar zij kozen voor een interlandcarrière bij de Leeuwen van de Atlas. Kan Ihattaren deze trend ombuigen?