Flinke uitglijder Bayern, Inter speelt gelijk na door Stefan de Vrij veroorzaakte penalty

Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Der Rekordmeister, waar vaste doelman Manuel Neuer ontbrak. Maar de altijd op de afspraak zijnde Robert Lewandowski was wel gewoon trefzeker, al na tien minuten opende hij de score. Maar daarna kwam Bochum op stoom met na een kwartier de gelijkmaker en vooral in de laatste tien minuten van de eerste helft ging het hard.

In een tijdsbestek van 7 minuten scoorde Bochum drie keer. Locadia tekende vanaf elf meter voor de 2-1, waarna zijn ploeggenoten er razendsnel nog twee maakten. Het was voor de oud-PSV’er zijn eerste doelpunt in dienst van Bochum dat hij deze winterstop versterkte. Bayern deed na rust nog wat terug via - andermaal Lewandowski, maar het was niet genoeg om nog in de buurt te komen bij een punt.

Desondanks staat Bayern nog altijd ruim bovenaan in de Bundesliga. Borussia Dortmund kan bij winst op Union Berlin de achterstand zondag verkleinen tot zes punten.

Inter slaat aanval Napoli af

Napoli is er niet in geslaagd Inter van de eerste plaats in de Italiaanse Serie A te verdringen. In Napels eindigde het topduel gelijk, 1-1. Inter houdt daardoor een punt voorsprong op de concurrent, met ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld.

Al na 7 minuten kwam Napoli op voorsprong. Lorenzo Insigne benutte een strafschop, toegekend mede op advies van de VAR na een overtreding van Stefan de Vrij. Kort na de hervatting kwam Inter op 1-1 dankzij Edin Džeko, die van dichtbij hard uithaalde nadat hij de bal met wat mazzel voor de voeten had gekregen.

Bij Inter waren De Vrij en Denzel Dumfries basisspelers.