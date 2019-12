Video: Droomgoal Suarez van alle kanten

Lionel Messi vond met zijn linkerbeen twee keer prachtig de bovenhoek, maar de mooiste goal kwam ontegenzeggelijk van Luis Suarez. De 32-jarige aanvaller hakte in de 43e minuut op magnifieke wijze raak tegen de eilandbewoners. De knappe assist kwam van Frenkie de Jong.

Messi scoorde in de 17e en 41e minuut. Al in de zevende minuut had Antoine Griezmann op aangeven van keeper Marc-André ter Stegen de score geopend. Tussen de twee goals van Messi maakte Ante Budimir met wat geluk de treffer van de gasten.

„Het was de mooiste treffer van mijn carrière”, vertelt Suárez, die op het hoogste niveau al 295 goals maakte, aan Barça TV. „Het was een moeilijke hoek, dat wist ik”, gaat de spits verder. „Een hakje was mijn laatste redmiddel en om het de keeper moeilijker te maken moest de bal de lucht in. Gelukkig lukte het en ging hij er schitterend in.”

Het duel eindigde uiteindelijk in 5-2.

Klik hier om de droomgoal van Suarez van alle kanten te bekijken.

Bekijk hieronder de ’normale’ beelden van de waanzinnige goal van Suarez: