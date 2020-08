Bevestigd: Tom Beugelsdijk na 17 jaar ADO naar Sparta

De geboren Hagenaar kwam vlak na de eeuwwisseling in de jeugdopleiding van ADO terecht. Sindsdien speelde hij drie seizoenen ergens anders, twee jaar bij FC Dordrecht en een seizoen bij het Duitse FSV Frankfurt. De laatste vijf jaar was hij onafgebroken actief voor de Haagse club.

’Tom, bedankt voor alles”, laat ADO op sociale media weten. Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van ADO Den Haag, laat weten. „Tom heeft veel betekend voor onze club in het laatste decennium en het zal voor iedereen in de Haagse familie wennen zijn om hem niet meer in onze geel-groene kleuren te zien voetballen. Wij bedanken hem voor zijn tomeloze inzet en wensen hem veel voetbalplezier bij Sparta Rotterdam in de komende jaren.”