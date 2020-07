Fans verjagen Lucescu uit Kiev: ’In deze omgeving kan ik niet werken’

„Ik heb de beslissing met pijn in het hart genomen”, zei de bijna 75-jarige oud-international in Roemeense media. „Maar ik had geen keus. Vooral de reacties van de harde kern van de fans was zeer agressief. In een omgeving als deze kan ik niet werken.”

Vermoedelijk wil de aanhang niets van Lucescu weten omdat hij eerder in Oekraïne twaalf jaar bij Shakhtar Donetsk werkte, een van de grote rivalen van Kiev.

Europa League in 2009

Lucescu was verder onder meer bondscoach van Roemenië en Turkije. Als clubtrainer werkte hij ook bij Internazionale, Galatasaray, Besiktas en Zenit Sint-Petersburg. Bij Shakhtar Donetsk won hij acht landstitels en veroverde hij in 2009 de Europa League.