Van Gaal: ’Timber en Koopmeiners kunnen beter tegen deze tegenstander spelen’

„De wijzigingen hebben met de kwaliteiten van de tegenstander te maken”, zei Van Gaal tegenover de NOS. „Ik had Jurriën Timber meer geschikt gevonden om tegen Romario Ibarra te spelen, maar die speelt dus niet. Het is een verrassing dat Enner Valencia meedoet, dat had ik niet verwacht, maar ook daar is Timber de betere figuur voor om tegen hem te spelen.”

Middenveld

De kwestie Steven Berghuis/Teun Koopmeiners was voor Van Gaal een vraagteken voor het WK, stelde de keuzeheer. „Berghuis heb ik gezien, nu wil ik Koopmeiners de kans geven. Dat heeft ook met tegenstander Moises Caicedo te maken, Koopmeiners kan daar beter tegen spelen.”

Voorin is Van Gaal benieuwd naar de combinatie Steven Bergwijn/Cody Gakpo, met Davy Klaassen op 10. „We kunnen verschillende combinaties voorin toepassen, en nu wil ik deze zien. Bovendien is Klaassen een kei in het druk zetten. Memphis Depay komt er meteen na rust in, maar ik weet nog niet voor wie. Ik kijk naar wie levert en wie niet.”

’Alleen winnen telt’

Het resultaat van Senegal-Qatar, waardoor Oranje zich bij een zege plaatst voor de achtste finales, vond Van Gaal niet zo belangrijk. „Winnen is het enige dat telt. Ecuador speelt waarschijnlijk met hetzelfde systeem als wij, dus ik denk dat wij gaan winnen. Het lijkt erop dat ze zich hebben aangepast, en ik vind dat prettig. Want ik denk dat wij het systeem beter spelen dan zij. Ik heb een beter gevoel dan voor Senegal.”